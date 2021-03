„Velké řetězce určitě mohou prodávat kosmetiku a jiné zboží, ale toto by mělo být zakázáno. Není to spravedlivé,“ postěžovala si žena, která si z obavy před následnými kontrolami od úřadů nepřála být jmenována.

Mnohé kapaliny do automobilů a náhradní díly pro vozidla a další potřeby pro provoz dopravních prostředků jsou ale nyní skutečně uvedeny na aktuálním seznamu zboží doporučeného Svazem obchodu a cestovního ruchu k prodeji v supermarketech. Právě podle něj se maloobchodní řetězce obvykle řídí.

Zdroj: Deník„Provozní kapaliny jako jsou směsi do ostřikovačů v prodeji máme. Toto zboží je na seznamu povoleného sortimentu,“ potvrdila pro Deník mluvčí Kauflandu Renata Maierl. „Co se týká vládního opatření o omezení prodeje určitého sortimentu, je prodejní plocha s tímto zbožím vymezena páskou a toto zboží nelze prodávat ani přes pokladní systém,“ zdůraznila mluvčí.

Vše, co jen prodat lze, nabízejí také ostatní řetězce. „Aktuálně platná vládní nařízení týkající se povoleného sortimentu v prodejnách plně respektujeme a dodržujeme,“ potvrdil mluvčí Penny Tomáš Kubík. „Sortiment, který aktuálně platným vládním opatřením neodpovídá, jsme zcela stáhli z prodeje, zákazníci se tak s ním na regálech vůbec nesetkají,“ prohlásil.

„Prodáváme zboží, které je povolené podle platného usnesení vlády o omezení maloobchodu, kam spadá i velikonoční zboží,“ řekl Deníku mluvčí Tesca Václav Koukolíček. Například Lidl nepotravinářské zboží, které na seznamu povolených výrobků uvedeno není, ukládá do skladů. „Na prodejní ploše jsou místo těchto artiklů umístěny vybrané potraviny,“ popsal Deníku mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Inspekce supermarkety nehlídá

I kdyby ale řetězce prodávaly zboží, které na seznamu uvedeno není, zřejmě by se jim za to nic nestalo. Kupříkladu Česká obchodní inspekce (ČOI) to, zda supermarkety prodávají výhradně aktuálně povolený sortiment, vůbec nekontroluje. „Nemáme kompetence ke kontrolám vládních opatření, to má výhradně policie,“ řekl Deníku mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

„Fámy o podobných kontrolách vládních opatření ze strany ČOI se často šíří na sociálních sítích, ale nezakládají se na pravdě. ČOI kontrolu proticovidových opatření nemá v dozorové kompetenci,“ zdůraznil Fröhlich.

Policejních kontrol se sice v celé ČR denně uskuteční desetitisíce, případných pokut se ale řetězce bát nemusí. Policisté si podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka nevedou evidenci pokut a nerozlišují, čeho se konkrétně týkají. Navíc je podle něj vzhledem k platné legislativě platí pouze fyzické osoby, nikoliv firmy.

Malí obchodníci si na uzavření svých obchodů stěžují dlouhodobě, není jim to ale nic platné, a o případném opětovném otevření zatím vláda mlčí. „Již od podzimu loňského roku upozorňujeme premiéra a příslušné ministry na to, že jsou ostatní obchody uzavřené naprosto zbytečně,“ uvedl pro Deník předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina. Podle něj totiž nejsou malé obchody z hlediska přenosu koronaviru nebezpečné, pokud prodavači i zákazníci dodržují základní hygienická pravidla. Jde o známou ochranu obličeje, dezinfekci a rozestupy, při nichž na jednoho zákazníka připadá 15 metrů čtverečních prodejní plochy.

„Zbytečně je tak uzavřena a ze státních peněz nedostatečně kompenzována část ekonomiky, která by mohla být bez významných dopadů na počet nakažených otevřená, a zákazníci by tyto prodejny mohli průběžně navštěvovat a realizovat své nákupy,“ dodal Březina.