Bela, neboli robot BellaBot, je vlastně jaká si věž na kolečkách, která má čtyři plata a displej, na němž svítí kočičí tvář. Dokonce má i kočičí ouška a když je „po hlavě, za oušky“ pohladíte, mile poděkuje.

Jeho hlavním úkolem je ale rozvážka jídel a nápojů. Podle personálu tyto úkony zvládá s přehledem. „My ho u baru naprogramujeme, zadáme číslo stolu, a on když ke stolu dojede, přehraje hostům nahranou zprávu. Signál k odběru objednávky dá tím, že se rozbliká na tom kterém podnose,“ vysvětluje provozní orlovské restaurace Silvie, která je společně s pražskou stejkárnou Maso a Kouř první restaurací v Evropě, kde takového robota mají.

Nemůže robot do něčeho narazit a talíře či sklenice převrátit a rozbít? Zatím se to prý nestalo a všichni v podniku doufají, že ani nestane. „Robot má na všech stranách čidla, takže je velmi bezpečný. I když se umí pořádně rozjet, tak do ničeho nenarazí. Pokud se před něj někdo postaví, tak ho navíc upozorní,” vysvětluje Miroslav Hampel, z ostravské společnosti KVADOS, která prostřednictvím své dceřiné společnosti BETTAROE Robotics do republiky tyto roboty dopravila.

Atrakce pro děti i dospělé

Majitel restaurace Jan Kunc říká, že robot se stal velkou atrakcím zejména pro děti. „Ale především je to pro personál skutečná pomoc. Zatím nemůže na terasu, tam pro něj musíme upravit povrch, takže zatím jezdí jen po lokále, který je pro nás stěžejní po většinu roku. Terasa funguje tři čtyři měsíce,“ říká majitel restaurace Silvie.

Děti robotického číšníka Belu milují a do restaurace doslova tahají své rodiče. Objednané jídlo či limonádu chtějí výhradně od robota, se kterým se často fotí a natáčejí.

„Koukal jsem na to jak zjara,“ říká jeden z hostů, pan Jaroslav. Bydlí kousek od restaurace a přišel na pivo. Doma se prý o robotovi zmíní dětem, takže je rodina restauraci zřejmě navštíví během několika dní. „Jak znám svoje děti, tak je to hotová věc,“ usmívá se.

V Česku je takový pomocní v restauraci úplnou novinkou, ovšem třeba v Číně je tento způsob obsluhy už zcela běžný. „V Asii jsou nasazeni v tisících kusů. Tento model je velmi kvalitně provedený a taky je oblíbený v restauracích určených pro rodiče s dětmi. Když se ho děti dotknou, tak k nim promluví,” dodává Miroslav Hampel z firmy KVADOS.

Podle něj je po takovýchto robotech poptávka a je si jistý že jich bude přibývat. „V letadle je dalších deset kusů. Poptávce po nich napomohla i koronavirová doba, která paralyzovala restaurace. Obsluha mnohde zjistila, že se dá živit i jinak, než běháním okolo hostů, a tak se už do restaurace nevrátila. Roboti jsou schopni část jejich práce zastat,” říká Miroslav Hampel.

V plánu je také další rozšíření pracovní náplně robota. Podle zkušeností by číšníci ocenili pomoc při sklízení špinavého nádobí.

Pracuje bez přestávky

Zájem o robotické pomocníky projevili i v kavárnách, kam se ideálně hodí menší model. Robot, jakého mají v orlovské restauraci, přijde na zhruba 350 tisíc korun bez daně.

Jeho výhody ocení nejen personál, kterému uleví od věčného běhání po lokále, ale radost i majitel podniku: je to totiž ideální zaměstnanec: může pracovat bez přestávky, nemá výkyvy nálad ani zdravotní potíže a nechce dovolenou.