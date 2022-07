Cihla k cihle. Přichází robot, na kterého už stavbaři netrpělivě čekají

Karel Čapek, slavný spisovatel, kterému se připisuje autorství slova „robot“, by měl jistě radost. Poté, co se tento mechanizovaný pomocník člověka stal v mnoha technických oborech již samozřejmostí, přichází nyní nezadržitelně i do stavebnictví – tedy oboru, v němž je podíl manuální práce stále vysoký. Jestli půjde vše podle plánu dvojice tvůrců – Štěpána Kočího a Jakuba Maršíka – vůbec první zdící robot v našich zeměpisných šířkách se na skutečnou stavbu dostane příští rok.

Unikátní zdící robot a jeho tvůrci – Štěpán Kočí, Jakub Maršík (zleva) | Foto: se svolením www.km-robotics.cz