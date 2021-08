„Značka startuje se 30 druhy čerstvých mořských i sladkovodních ryb exkluzivně vybraných i zpracovaných tak, aby dosahovaly té nejlepší možné kvality. Každého dodavatele ryb známe, spolupracujeme s odborníky na jednotlivé druhy, ručíme za každý pečlivě vybraný kousek a nikdy se nestane, že by u naší značky zákazník narazil na rozmrazenou rybu,” komentuje benefity nové značky komerční ředitel Rohlik Group Olin Novák.

Aby Rohlík dokázal za 48 hodin dostat rybu až na stůl k zákazníkovi, využívá řetězec rychlé přepravy ryb v Evropě. Ryby jsou po výlovu přepraveny trajektem do přístavu a následně vyloženy ke zpracování na pevnině. Zde jsou před další přepravou vykuchány a zabaleny do ledu. Následně jsou naloženy na nákladní auto, kterým dorazí do společnosti Fjord Bohemia, která funguje už od roku 1999 v Praze a specializuje se právě na zpracování ryb a mořských produktů. Zde zkontrolují jejich kvalitu. Dále se ryby filetují, porcují a balí, ale také marinují a udí. Po zabalení putují do skladů Rohlíku a dále přímo k zákazníkům.

„Podařilo se nám dostat ryby z moře do Fjordu a distribuovat je do 37 hodin od samotného výlovu. Profesionalita našeho týmu, založená na více než desetiletých zkušenostech na trzích střední a východní Evropy, nedává prostor pro žádné pochybnosti,” zdůrazňuje Michail Darkin, generální ředitel společnosti Fjord Bohemia.

„Chceme zvýšit podíl ryb v každodenním stravováním a podpořit jejich konzumaci jako velmi zdravého zdroje bílkovin,” doplňuje ještě Olin Novák s tím, že Rohlik pod vlastní značkou Fjoru nabídne sortiment ryb, které mají certifikaci MSC/ACS a BIO. Jedná se o certifikáty, které dokládají, jak dodavatelé uvažují o udržitelnosti a životním prostředí