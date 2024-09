Společnost L'Oréal v České republice prošla v posledních letech mnoha změnami a jednou z klíčových postav tohoto vývoje je personální ředitelka Hana Stalmachová, která zde pracuje již osm let. Prožila s firmou pandemickou éru, zvládla návrat do nové pracovní reality a nyní nastavuje nová pravidla, která mají zajistit harmonii a efektivitu na pracovišti.

Personální ředitelka společnosti L'Oréal se s námi podělila o své zkušenosti, vize a konkrétní kroky, které podniká k vytvoření inkluzivního a motivujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance.

Paní ředitelko, čím společnost L'Oréal přitahuje novou generaci?

Pro současnou mladou generaci, známou jako Gen Z, je v práci několik aspektů, které výrazně ovlivňují jejich spokojenost a angažovanost. Prvním je flexibilita a rovnováha mezi prací a soukromým životem. Máme flexibilní pracovní dobu, je tedy na každém, zda si chce ráno pospat nebo zacvičit, anebo raději odejít z kanceláře v brzké odpoledne. Dále nabízíme zaměstnancům možnost pracovat vzdáleně, tedy nemusí každý den docházet do kanceláře, mohou pracovat z domova. Naše dosavadní zkušenost je taková, že mladí lidé do kanceláře chodí rádi, aby se potkali s kolegy, ale cení si právě možnosti výběru.

To zní dobře. Jaká další lákadla pro ně máte?

Dalšími aspekty jsou smysluplná práce a sociální odpovědnost. Mladí chtějí pracovat pro společnost, která je v souladu s jejich hodnotami a má pozitivní dopad na planetu. A zde umíme nabídnout nejen výsledky, ale také možnost se do pomoci aktivně zapojit. Každá z našich divizí v tuto chvíli nabízí zapojení do projektů podporujících místní komunity. Například projekt na kontrolu znamének od La Roche-Posay, výukový program proti obtěžování na veřejnosti Stand up od L’Oréal Paris, ale také program pro psychické zdraví kadeřníků HeadUp od L’Oréal Professionnel a mnoho dalších.

Mají u vás mladí zaměstnanci dobré možnosti rozvoje a kariérního postupu?

Rozhodně ano. Když mluvím s mladšími zaměstnanci, často zmiňují, že i na začátku své kariéry dostávají velkou zodpovědnost, což jim umožňuje rychle růst a rozvíjet se. Každý zaměstnanec má možnost se posunout dál, pokud prokáže své schopnosti a dosáhne dobrých výsledků na své stávající pozici. Přibližně polovina našich náborů probíhá interně, což jasně dokazuje, že u nás skutečně existují reálné možnosti kariérního postupu.

Jak L'Oréal zajišťuje, že se postará o tuto novou generaci, jakmile se stane součástí společnosti?

Naše společnost nabízí, troufám si říct, unikátní možnosti rozvoje. Je to jeden z ukazatelů, které se sledují na centrále, aby každý zaměstnanec měl alespoň 15 hodin vzdělávání ročně. Máme nicméně spoustu kolegů, kteří překonali i hranici 100 hodin. Samozřejmě to ale není jen o kvantitě. Kromě odborných seminářů, e-learningů, webinářů, které pomáhají kolegům růst na jejich pozici, nabízíme například interní mentoringový program, stejně tak jako externí možnosti mentoringu, kdy se mohou učit od zkušených kolegů a získávat cenné poznatky. Nabízíme možnost využití koučů, a to jednak pro pracovní témata, ale i jako pomoc při rozhodování o dalších kariérních krocích.

Jednou z našich celosvětových priorit je duševní zdraví a pohoda na pracovišti – abychom pomohli našim zaměstnancům udržet zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Proto u nás můžete pravidelně potkat psychologa, který nabízí hodinové sezení s každým, kdo má téma k řešení. V některých případech nabízíme další sezení, která hradí firma.

Zdá se, že děláte opravdu hodně pro podporu svých mladších zaměstnanců. Jak se naopak firma stará o maminky, případně tatínky na rodičovské dovolené?

Ve společnosti L'Oréal jsme odhodláni podporovat všechny naše zaměstnance bez ohledu na jejich životní fázi. Pro maminky máme jeden poměrně unikátní benefit, a to že po dobu 14 týdnů doplácíme jejich příjem do plné mzdy po odchodu na mateřskou. Pro rodiče, kteří mají zájem zůstat v kontaktu po dobu rodičovské dovolené, se snažíme nabízet krátkodobé projekty tak, aby „nevypadli“ z pracovního prostředí úplně. Maminkám a tatínkům, kteří se naopak vrací do pracovního procesu, se snažíme vyjít co nejvíce vstříc, co se týče časové flexibility, a také jim pomáháme se zpět začlenit pomocí rozvojových programů.

To je působivé. Jak řešíte potřeby mužů, kteří v práci hledají uspokojení, zejména v oblasti inovací a technologií?

Spokojenost s prací je klíčová pro všechny naše zaměstnance, včetně mužů. Nabízíme řadu zajímavých příležitostí v oblasti inovací a technologií. Například v odvětví digitální transformace, kde naši zaměstnanci pracují s pokročilými technologiemi, jako je umělá inteligence, strojové učení a analýza velkých dat. Tyto nástroje nám pomáhají lépe porozumět potřebám spotřebitelů a vytvářet personalizované kosmetické zážitky. Kolegové se zájmem o udržitelnost mohou přispět k našemu úsilí pracovat udržitelněji a navrhovat cesty, které přispívají k šetrnosti vůči životnímu prostředí. Neustále inovujeme, abychom snížili naši ekologickou stopu a podpořili udržitelnou krásu. Dále podporujeme mezifunkční spolupráci, která zaměstnancům umožňuje pracovat na různých projektech kombinujících různé oblasti odborných znalostí. Toto prostředí pro spolupráci podporuje inovace a umožňuje zaměstnancům přispívat ke smysluplným projektům.

Jaký typ zaměstnanců se k vám do firmy hodí a kdo by se k vám měl ideálně hlásit?

Naše firma je opravdu otevřená všem. Nicméně se k nám hodí lidé, kteří se nebojí zodpovědnosti, ti, kteří se chtějí dále zdokonalovat, nebojí se změn a mají chuť pracovat v poměrně různorodém a mezinárodním prostředí. Pokud někdo chce poznat unikátní kulturu korporace s duší start-upu, jsme tou správnou volbou.