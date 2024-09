Než se vůbec pustíme do tématu personalistiky, zajímalo by mě, co vlastně znamená slovo PENAM?

PENAM je vlastně zkratka, která vznikla hned na počátku zkrácením slov PEKÁRNY NA MORAVĚ.

To jsem vůbec netušila. Takže teď vím, že je to zkratka. Pusťme se tedy do tématu personalistiky. Ve všech směrech nás zahrnuje digitalizace a předpokládám, že PENAM tomu také neunikl. Mění se u vás nějak nároky na zaměstnance v rámci digitalizace?

Ano, digitalizace se nevyhýbá ani PENAMu. Začněme hned na počátku výroby, kdy objednávky i plánování výroby dnes už jdou z větší části pouze elektronickou formou. Naši technologové hrají klíčovou roli ve výrobě, protože mají na starosti programování dávkování surovin a délku přípravy těst, což je zvlášť důležité vzhledem k tomu, že podstatná část výrobních linek je dnes již automatizovaná. Práce našich zaměstnanců, zejména pak obsluhy linek, spočívá zejména v dozorování správného chodu a případných operativních zásazích. K nejdůležitějším pozicím na linkách patří pecáci, kteří hlídají, aby bylo vše správně upečeno.

V současnosti pracujeme hned na několika digitalizačních projektech. Jedním z nich je například předávání výrobků z výroby do expedice. Dřív se výrobky z výroby do expedice předávaly papírově, dnes už to vše jde přes aplikaci v PC. Zaměstnanci z výroby intuitivně naklikají do systému, kolik kusů výrobků předávají do expedice, a stejným způsobem expedienti předávají vychystané zboží řidičům. Naši řidiči už dnes testují v kabině vozů tablety, protože v rámci digitalizace postupně nahradíme papírové dodací listy elektronickými. Dalšími rozjetými projekty z mé sekce jsou např. elektronické docházky a automatizované zpracování mezd, přechod na HR elektronické formuláře, připravujeme nový kariérní web atd.

Takže ano, digitalizace se nás dotýká, a jak už jsem říkala, pro většinu zaměstnanců je to velké ulehčení a zjednodušení práce. Je samozřejmě pořád rozdíl mezi jednotlivými pekárnami a mlýny. Máme jednotky, které ještě nejsou tolik automatizované a potřebujeme zde větší součinnost našich zaměstnanců, a máme už i moderní jednotky, kde je automatizace výroby značná.

Robot Karel nahradil lidskou pracovní sílu

V Českých Budějovicích máme i prvního robota Karla, který nahradil lidskou pracovní sílu. Na konci linky odebírá rohlíky, dává je do beden a ty pak chystá k rozvozu. Pokud budete mít čas, určitě stojí za to se přijet podívat a vidět ho naživo.

Je Karel šikovný?

Karel je šikovný. A proč má jméno Karel, to je milá historka. Na místě, kde nyní stojí náš robot, dříve pracoval zaměstnanec jménem Karel. Pan Karel u nás pracoval téměř celý svůj pracovní život, celých 30 let. A když odcházel do důchodu, nastoupil na jeho místo robot, který dostal jméno Karel po svém předchůdci.

Takže je to taková pocta panu Karlovi.

Přesně tak. Já si myslím, že pekařina je velmi specifická, a lidé, kteří v tomto odvětví pracují, jsou srdcaři a mají svou práci rádi. Pojmenováním robota jsme proto na oplátku vyjádřili úctu panu Karlovi, po kterém tam tak zůstal odkaz.

Tak to je moc hezké. Vy jste nyní zmínila zaměstnance. Máte určitě řadu zaměstnanců…

Tři tisíce.

Tři tisíce? Tak to je opravdu velké číslo. A vy, jako personální ředitelka, jste schopná říct, o jaké pozice je ve vaší společnosti větší zájem, a o které naopak méně?

Dnešní trh práce lze přirovnat k živému organismu, kde při nízkém procentu nezaměstnanosti probíhá intenzivní boj o každého zaměstnance. Snadněji se nám obsazují odborné pozice na centrále, která poskytuje back-office pro výrobní jednotky, ať už se jedná o pozice účetních, marketérů, kvalitářů, logistiků apod. Hůře se nám hledají lidé přímo do výroby, ale dá se říct, že s tím obrovsky pracujeme a snažíme se vrátit tradičnímu řemeslu pekařiny zpátky prestiž. Je to o obrovské mravenčí práci. Pracujeme se školami, agenturními pracovníky, agenturami práce. Dnes nedbáme na to, aby k nám přišel člověk odborně znalý, protože jsme schopni ho řemeslo naučit. Věřím, že máme velmi dobře nastavený adaptační proces tak, abychom téměř každého zájemce o práci u nás kvalitně zapracovali a práci ho naučili. Takže v podstatě kohokoliv, kdo by chtěl u nás pracovat, rádi přivítáme.

A co se týká vašich zaměstnanců, jaké je zhruba rozložení věku?

Zrovna nedávno jsem zpracovávala report v rámci ESG, které je jedno z našich klíčových firemních témat, a musím přiznat, že nám vyšla moc hezká čísla. Když se podíváme na rozložení žen a mužů, dá se říct, že máme ve firmě genderovou vyváženost, kdy zastoupení žen ve firmě je 46 %. Co se týče věkové struktury, tak největší zastoupení zaměstnanců máme ve věku 30-50 let, což je pro firmu zdravé.

A co se týká nějakých klíčových priorit PENAMu v rámci zachování pracovní síly?

Cílem je, být kvalitním zaměstnavatelem. Na zaměstnancích nám opravdu záleží a každý rok děláme zaměstnanecký průzkum, kde zjišťujeme jejich spokojenost. Pokud nám vytknou nějaké nedostatky, snažíme se na ně pružně reagovat, abychom zajistili, že se v práci budou cítit dobře. Díky tomu, že se PENAMu na trhu dobře daří, investujeme hodně peněz zpět nejen do technologií, ale i do pracovního prostředí. Například v každé pekárně mají zaměstnanci vybudovanou novou moderní denní místnost, kde mají možnost si odpočinout nebo se potkávat a trávit čas společně. Součástí denních místností jsou zařízené kuchyňky, mikrovlnky a automaty s chlazeným jídlem, aby si mohli zaměstnanci nejen odpočinout, ale dát si k tomu i něco dobrého za zvýhodněné ceny.

Dále pak investujeme značnou částku do vzdělávání a rozvoje lidí. To, co bych chtěla určitě zdůraznit, je možnost kariérního posunu pro kohokoliv, kdo k nám přijde, je šikovný a má o práci zájem. Máme mnoho příběhů zaměstnanců, kteří u nás kariérně vyrostli, a to i na vysokých manažerských postech.

Vypracovali se z různých pozic, někdy dokonce i dělnických, počínaje od pekaře přes mistra, vedoucího výroby, a dnes nám řídí pekárny nebo centrální oddělení.

Tak to je úctyhodné.

Máme 14 pekáren a 4 mlýny, každá jednotka má svého ředitele, a dá se říct, že zhruba 50 % z nich má za sebou obdobný příběh. Začínali opravdu od začátku jako dělníci ve výrobě, a postupně se vypracovali. Což je nádherné, že na sobě mohou ostatním ukázat, že u nás podporujeme růst a posun lidí.

Na závěr by mě zajímalo, jak vidíte budoucnost v potravinářském sektoru?

Pekařina vždycky byla a bude pro lidi důležitá, protože se opravdu jedná o základní potravinu. To jsme si ověřili v době covidu, kdy velká část firem omezovala výrobu a někdy i propouštěla. Nicméně lidé stále potřebují jíst, a základní potraviny jsou pro ně velmi důležité. Díky tomu všechny naše jednotky jely i za doby covidu v plném provozu a domnívám se, že i toto byl signál pro naše zaměstnance, že jsme stabilní firma, kde mají práci i v takové době jistou a mohou tak zabezpečit svou rodinu i v nelehkých dobách.

Autor: Pavla Mynářová