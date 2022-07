Služba v Praze funguje od loňského prosince. „Od té doby rosteme na objednávkách průměrným tempem 78 % měsíčně. Byznys neskutečně roste a to, že skončil covid, nemá vůbec žádný vliv,“ popisuje manažer firmy Karel Složil. „Lidé se naučili spočítat si hodnotu svého času. Když teď navíc benzín nesmyslně zdražil, raději si připlatí za dovoz. Doba je taková, lidé chtějí mít nákupy pohodlné,“ vysvětluje Složil.

Objednávkový software je postavený na podobném principu jako aplikace taxíků. Ve skladu má každý pracovník svůj přístroj se skenerem, který mu ukáže cestu po skladu k jednotlivým potravinám, aby je nehledal a co nejvíce šetřil kroky. „Měříme čas a vidíme chybovost a dokážeme to vyhodnocovat a pracovat s tím dál. Rychlost je extrémně důležitá,“ popisuje Složil.

Nejvíce si podle něj lidé objednávají v neděli a z hlediska denních časů nejvíce mezi 18. až 22. hodinou, kdy proběhne více než třetina objednávek.

Stále větší oblibě se těší i další kurýrní služby. Jak sdělil ředitel firmy Kosik.cz Ivo Utěšil, začátek roku byl obecně pro většinu online služeb slabší, nyní se však situace zase zlepšuje.

„Bylo poznat, že si lidé po uvolnění koronavirových restrikcí potřebovali nějakou dobu užít otevřené kamenné obchody. Dokázali jsme to v posledních dvou měsících dohnat a vrátili se k dvoucifernému meziročnímu růstu. Silněji rosteme v regionálních městech,“ řekl Utěšil.

Také podle něj na to může mít vliv i zdražení pohonných hmot. „Jedna cesta do supermarketu může při dnešních cenách stát 20 až 40 korun. A vzhledem k tomu, že nás domácnosti využívají i na velké zásobovací nákupy, kdy mají cenu za dopravu nad 1200 korun zdarma, může to být silná motivace. Zvláště když ještě ušetří čas na cestě, čekáním ve frontě a taháním tašek,“ řekl Utěšil.

Růst v Praze zaznamenává i logistická služba DODO. „Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme evidovali přibližně o 50 tisíc objednávek více, než tomu bylo loni, což značí meziroční nárůst o 11 %,“ řekl ředitel DODO Ivo Velíšek.

„Meziroční růst objednávek odpovídá tempu, jakým v Praze rosteme kontinuálně již po několik let. Domníváme se tedy, že jde v tomto případě spíše o přirozený nárůst a zdražení pohonných hmot se v poptávce po rozvážkových službách DODO zatím výrazněji neodrazilo,“ dodal Velíšek.

Oblibě se těší i další rozvozy potravin. „V Praze meziročně rosteme o přibližně 15 %. Věříme, že se na tom ani do budoucna nic nezmění,“ dodala za firmu Rohlik.cz Lutfia Volfová.