ŘSD vypíše architektonickou soutěž na most přes Drahanské údolí

ŘSD vypíše architektonickou soutěž na most přes Drahanské údolí. Na setkání s veřejností k dostavbě Pražského okruhu v Dolních Chabrech to řekl ministr dopravy Martin Kupka. Most je součástí chybějícího úseku Suchdol – Březiněves. Architektonická soutěž se již připravuje na most přes Vltavu, který bude součástí stejného úseku Pražského okruhu.

