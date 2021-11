Posledních několik let se ceny za pohřbívání neměnily. Od příštího roku za něj lidé zaplatí o několik tisíc korun víc. Přesnou částku majitelé pohřebních služeb a krematorií říct nedokážou. Zdražení reaguje na růst nákladů energií, služeb a pohonných hmot.

Pelhřimovská rakvárna Moser Legno. | Foto: archiv Moser Legno

„Navýšení čekáme kolem patnácti procent, spíš více. Přesně to odhadnou nejde. Každá firma má jiné ceny i jinou nabídku. Jisté je jen zdražení. Bez plynu, nafty, benzínu a elektřiny se pohřební služby neobejdou. A to všechno skokově vyrostlo, musíme reagovat. V předchozích letech jsme drželi cenu na stejné úrovni, to teď nejde,“ vysvětlil předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl.