OBRAZEM: Šatník poptává oblečení a hračky. A rozjíždí nový pracovní portál

I když jich v posledních týdnech přichází do Prahy už méně, před Halou 13 se pořád tvoří velké fronty. „Lidé chodí už dvě hodiny před otevřením. Dřív fronta trvala celý den až do pěti. Je znát, že migrační vlna poklesla. Někteří chodí opakovaně a přijdou si jen pro některé menší věci. Moc si nevybírají, berou to, co je. Z Ukrajiny nejsou úplně zvyklí si jen tak zdarma něco vzít,“ přiblížila Fridrichová.

V Pražské tržnici funguje od dubna také pobočka úřadu práce v Hale 29, která zprostředkovává zaměstnání a lidé si tak po vyřízení schůzky s úřadem mohou přijít vyzvednout to, co potřebují.

Nový pracovní portál

Nadační fond chce využít nadšení a sílu lidí, kteří se do pomoci zapojili a plánuje otevřít pracovní portál s nabídkou práce pro lidi z Ukrajiny, samoživitele či seniory a osoby se zdravotní indispozicí. Podle Fridrichové se nyní ladí poslední technické detaily, aby zde firmy mohly vyvěsit své poptávky. Najít či poptat zde bude možné v podstatě jakoukoliv práci.

„Já třeba budu hledat zahradnici, tak si tam dám inzerát. Nebo když někdo bude hledat kadeřnici, tak si udělá poptávku,“ přiblížila Fridrichová.

Když šatník rozjížděl své služby, hledal pomocníky. „Dala jsem inzerát na facebook a hned se přihlásila skupina asi 15 žen. Druhý den jich před šatníkem stálo dalších 50. Potřebují něco dělat, nechtějí sedět doma a čekat. Jsou to často ženy v produktivním věku a dosud pracovaly. Část z nich umí česky nebo se umí velmi dobře dorozumět. Ukrajinky, které tu žijí dlouho, uvádějí, že jazykovou bariéru prolomily za dva až tři měsíce,“ přiblížila Fridrichová.

Někteří z nich našli práci i přímo v Pražské tržnici, jako například paní Naďa ze Lvova, která připravuje nejrůznější ukrajinské speciality ve food trucku. Lidé zde mohou také Ukrajince pozvat na jídlo tím, že jim předplatí kupón na porci jídla, který potom šatník dá těm nejpotřebnějším.