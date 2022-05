Schwarzenbergovo vinařství připravuje vinice na sucho v čase klimatických změn

Co vedlo ke spolupráci vinařství s Karlem Schwarzenbergem?

Ještě než koupil podíl ve Vinných sklepech Kutná Hora, s námi už roky spolupracoval a sledoval vývoj v našem vinařství. Dělali jsme víno pro něj i pro jeho rodinu a jemu se čím dál tím víc líbilo, co děláme a jakým způsobem. Nakonec nás oslovil, že by chtěl do vinařství vstoupit. Uvítali jsme to, protože to pomohlo stabilizovat společnost a zároveň jsme získali partnera, který má podobné myšlení a ctí stejné vize jako my. Nadchlo nás to a nakoplo.