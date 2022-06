„Začínali jsme vlastně v době první covidové uzávěry. Snad ty nejhorší doby máme za sebou a teď se vše vrací do normálu,“ říká mi usměvavý spolumajitel podniku Michal Koudelka: „Specializujeme se na snídaně a brunche. V menu máme 13 jídel a tři čtvrtiny z nich obsahují vejce.“ Podniku říkají někteří zákazníci láskyplně „vajíčkárna“. Michal Koudelka ho vede se svojí přítelkyní Marcelou Bernardovou. V oboru sbírali zkušenosti ve světě, Michal Koudelka pak pracoval i pro světoznámého šéfkuchaře Gordona Ramseyho.

V Hradci Králové se rozhodli zaplnit díru na gastronomickém trhu. „Naše specialita jsou vejce benedikt. Na ně dáváme vlastní vynikající holandskou omáčku, vejce kupujeme z podestýlkových chovů. Zpočátku byli našimi zákazníky hlavně mladší lidé, teď už jsou to lidé od 15 do 60 let.“ To vzápětí potvrzuje jeden ze spokojených strávníků, který majitele pochválí za dobrou snídani.

Jídelníček tady pravidelně obměňují a nabízejí snídaně z různých koutů světa. „Oblíbená jsou třeba klasická míchaná krémová vejce se slaninou. Využíváme místní pekárny a pokud to jde, tak i další lokální produkty.“

O pár kroků dál na Masarykově náměstí se ve sklepě ukrývá restaurace se vše vystihujícím jménem Burgrárna. „Stavíme na kvalitě a čerstvosti surovin. Vaříme z lokálních produktů, maso bereme od osvědčeného řezníka, bulky nám pak peče rodinná pekárna v Chocni podle našeho receptu,“ říká za podnik pan Ondřej. Zákazníkům pak doporučuje specialitu podniku burger Slaninéz: „Je to naše bulka, omáčka slaninéza, vyzrálé hovězí, slanina, čerdar a karamelizovaná cibulka.“

Kvalitní káva

Na dobrou kávu si v Hradci můžeme zajít třeba na Velké náměstí. Třeba do útulné kavárny Na kole. „Zaměřujeme se na výběrovou kávu. Každý měsíc chutná trochu jinak, záleží na sezóně. Naše specialita jsou kávové alkoholické koktejly. Děláme i letní drinky, snažíme se nabízet lidem stále nové věci,“ představuje svoji kavárnu Jakub Fabián.

Útulné prostředí doplňuje za covidu rozšířená zahrádka a nad barem zdobí stěnu dva bicykly. „Rádi jezdíme na kole, cyklisté si tady mohou půjčit pumpičku a základní nářadí,“ vysvětluje jméno kavárny Jakub Fabián.

Hned dvě kavárny pak provozuje v Hradci Králové pražírna Chroast. Jednu najdeme v historickém centru na Malém náměstí, druhou pak otevřeli na Benešově třídě loni na podzim. Nabízejí výběrovou kávu z vlastní pražírny, připomíná Filip Kopecký: „Co děláme jinak, než většina naší konkurence je to, že se snažíme se špičkovou kávou rozdávat i radost. Většinu našich zákazníků známe a chceme aby od nás odcházeli s lepší náladou, než přišli. Snažíme se dělat nejlepší kávu v Hradci.“

To potvrzují zákazníci, třeba v internetové recenzi Daniel Polasky. „Zpočátku se mi káva zdála kyselejší, za což se zpětně omlouvám. Po dalších doušcích mě ale zahltily parádní intenzivní chutě a poslední doušek byl slaďounký jako malinová marmeláda. Borci zcela zjevně ví co dělají, dělají to skvěle a rádi. Díky za takové lidi!“

Kavárník Filip Kopecký přiznává, že branže zažívá těžké časy. Po covidu přišla ekonomická krize a válka na Ukrajině. „Živí nás hlavně pražírna, ale před třemi týdny jsme otevřeli na Benešovce poblíž naší kavárny zmrzlinárnu. Vyrábíme vlastní zmrzlinu z kvalitního ovoce a dalších surovin. Naším specifikem je, že nepoužíváme kravské mléko,“ dodává hradecký kavárník Filip Kopecký.