Jak měnila situace ve vaší firmě v posledních letech? Rozvíjíme se. Za posledních pět let máme růst v průměru asi o deset procent. Covidová situace jej trochu zpomalila, nicméně loni jsme se vrátili na čísla před covidem. V tuto chvíli máme hodně nových projektů a nabíráme rychle nové zaměstnance. V předkrizovém roce 2019 jsme měli obrat kolem osmi set milionů korun. V roce 2020 jsme zaznamenali mírný pokles, na rok 2022 plánujeme obrat 950 milionů.

O kolik jste od roku 2019 navýšili počet zaměstnanců?

Každopádně jsme v roce 2020 zaměstnance nepropouštěli a dobře jsme udělali. Využili jsme program Antivirus. Už na podzim 2020 jsme přibírali další lidi. V průměru potřebujeme získat dvacet nových zaměstnanců ročně.

Jaké profese potřebujete především?

Hodně jsme nyní vstoupili do robotizace a automatizace výroby, která je hlavně o obsluze robotů. V návaznosti na normy, které musíme plnit, hodně rozšiřujeme izolování výfukových dílů. Je to hodně manuálně náročná práce. Na to navazuje svařování, takže hledáme i svářeče.

Máte problém se sháněním zaměstnanců na odborných pozicích?

Firma má dobrou pověst i výborné benefity, takže pozice vždycky obsadíme. Ale nyní potřebujeme nárazově nabrat pětadvacet lidí, a to se ukazuje jako velká výzva.

Na jaké zákazníky se soustředíte?

V Evropě máme podíl zákazníků pětaosmdesát procent, což je dobré i špatné zároveň, protože už nemáme kam růst v rámci automobilového trhu. Největší zákazníci jsou Volvo, Scania, Man a Daimler. U Volva se nejedná pouze o kamiony, ale i autobusy a stavební stroje. U Scanie kamiony a autobusy a u Manu hlavně kamiony. Nosná část výroby jsou kamiony, dvacet procent pokrývají autobusy a stavební stroje.

Plánujete i rozšíření stávajícího areálu v Hustopečích?

Máme volné rozvojové plochy asi patnáct tisíc metrů čtverečních, areál se rozkládá celkově zhruba na sedmatřiceti tisících metrech čtverečních. Nicméně v nájmu u nás je společnost Vollmann MetalWorx. Pronájem skončí v roce 2025 a pak získáme tyto prostory pro náš rozvoj, to znamená, že počítáme spíše s přestavbou dočasně pronajímaných hal pro naše účely.