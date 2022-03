Seriál natočený v prostoru Magenta Experience Center můžete zhlédnout na www.vlasta.cz a na www.denik.cz.

Není proč se stydět, hlavně nestrkat hlavu do písku

Zažili jsme to asi všichni, někdy se to prostě stane. Člověk se podívá na účet, který je zlověstně prázdný.

Může to být po sérii kalamit, kdy se většina našich domácích spotřebičů náhle – v řetězové reakci – rozhodne odporoučet, může se stát, že v našem dosavadním zaměstnání přistoupili ke škrtům, které se bohužel dotkly právě nás, můžeme přijít o partnera, s nímž jsme se dosud o výdaje dělili.

Seriál i pořad: Jak na peníze a malé podnikání

Zkrátka cest, jak se ocitnout bez peněz je mnoho. Pokud jsme neprohráli všechno v kasinu, nebo se bezdůvodně půl roku povalovali doma gauči, nemáme důvod se stydět, že se nám najednou prostě nedaří.

To se může stát. A stává se to.

Důležité je nestrkat před problémem hlavu do písku. Je třeba se nadechnout a říct si, jak ušetřit.

Sezvat rodinnou radu, vysvětlit jim, jaká je situace a zkusit s nimi hledat řešení. Třeba někoho z nich něco napadne, objeví se v rodině skrytý talent, protože každý umí něco, coby šlo využít a rodina může rozjet malou živnost.

Vždyť právě ode dna se můžeme odrazit plnou silou. Hlavní je se nevzdat a nepropadnout malomyslnosti.

Půjčování místo nákupu, second hand místo salonu

A na co ještě nezapomenout? Přece na malé radosti, protože právě ty dělají život příjemným. Zkuste popřemýšlet, co vám dělá radost. Je to četba? Pak si obnovte kartičku do knihovny a půjčujte si knihy tam. Nebo vás baví umění?

Podívejte se na webové stránky galerií a muzeí, jsou dny, kdy jsou vstupy zdarma či za zvýhodněnou cenu.

A co nakupování oblečení? Ano, to mnohdy v těžké chvíli pomůže, co si budeme povídat. Zkuste second hand. Nejen, že je levný, ale je to i adrenalin. Třeba se vám podaří sehnat unikátní kousek za pakatel.

Finanční úřady kvůli daňovým přiznáním rozšíří na konci března úřední hodiny

Přestože úroveň finanční gramotnosti v České republice v posledních dekádách pomalu stoupá, stále jsme v porovnání s jinými evropskými zeměmi na průměrných hodnotách.

Index finanční gramotnosti, který každoročně měří Česká bankovní asociace (ČBA), vloni dokonce poprvé po letech poklesl. A to na úroveň 55 bodů, což pro nás fakticky znamená návrat do roku 2017.

Zdroj: Vltava Labe Media

Zjistěte, kde hrozí největší riziko, že nezvládnete, nebo nestihnete splácet a zaplatit (plyn, nájemné, soc. a zdrav. pojištění…) a zkuste vyjednat splátkový kalendář

Nenaříkejte, dejte hlavy dohromady a hledejte řešení, které rodinné náklady je možné osekat. Udělejte i z dětí parťáky, kteří vám v rodinné radě mohou svým pohledem pomoci.

Škrtejte s rozmyslem: nerušte služby s výhodnou cenou nebo s bonusem, k němuž se znovu nedostanete.

Přemýšlejte, zda situaci nevyužít k nastartování vlastní živnosti. Vždyť každý umí něco, za co je někdo jiný ochoten zaplatit.

Zdroj: Vltava Labe Media