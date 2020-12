Před nedávnem spustilo ministerstvo průmyslu a obchodu kampaň Chytrá volba, jejímž prostřednictvím chce vnést nové impulzy do vnímání úspor energie, podpořit aktivní řízení spotřeby v domácnostech, firmách i veřejné správě, a přispět tak k lepšímu využívání energie.

„Je na čase zabývat se podporou úspor energie i jinou formou, než jsou investiční dotace. Je třeba se pokusit změnit přístup lidí ke spotřebě energie a motivovat je k úspornému chování. Bariéra nespočívá jen ve financích, týká se také povědomí o přínosech a možnostech, jak realizovat energeticky úsporná opatření,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Chytrou volbu provází sdělení „Věci žerou víc, než možná tušíte“. Konkrétní příklady a inspirace, jak vysokou spotřebu omezit, lze nalézt na webu www.chytra-volba.cz.

„V České republice je víc než pět milionů domácností, téměř pět set tisíc firem a víc než šest tisíc obcí. Pokud by každá z těchto skupin následovala ta nejzákladnější a jednoduchá doporučení, dopad na spotřebu energií v Česku by byl značný,“ dodává ředitel odboru energetické účinnosti a úspor zmíněného ministerstva Vladimír Sochor.

Ministerstvo životního prostředí zase spustilo v září iniciativu Nakupujeme odpovědně.

„Cílem je motivace firem, veřejné správy i jednotlivců, aby nakupovali s rozmyslem a přemýšleli o dopadu svého nákupu na životní prostředí i společnost. Na webu www.cr2030.cz najdou všichni zájemci metodiky, které vysvětlí, jakým způsobem mohou firmy nebo úřady zadávat veřejné zakázky a vytvářet strategie odpovědných nákupů. Jde například o doporučení, jak vyzrát na šetrný provoz budov, výpočetní techniku nebo používání kancelářského papíru,“ uvedla Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje ministerstva životního prostředí.

Papírem to začíná

Ekologicky i finančně náročné je nesmyslné tištění e-mailů a dalších dokumentů, které je možné číst a zpracovávat přímo na obrazovce počítače.

„S rozvojem použití počítačů spotřeba kancelářských papírů za poslední roky prudce vzrostla. Na psacím stroji se dříve psaly třeba dvě kopie, doma papíry A4 nikdo nepotřeboval. Vynálezem kopírek a počítačových tiskáren se formátovaný papír stal běžným spotřebním zbožím i pro domácnosti, nemluvě o nárůstu spotřeby v kancelářích,” říká Miloš Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu.

Řada firem proto přemýšlí, jak spotřebu papíru smysluplně snížit. Například společnost ČEZ Prodej postupně motivuje zákazníky k přechodu na elektronické vyúčtování energií.

Nemusí tak tisknout již přes 360 tisíc faktur, což ušetří ročně 10 tun papíru. Nezanedbatelná je rovněž úspora emisí CO2. Počet elektronických vyúčtování plánuje ČEZ prodej dál zvyšovat a šetřit tak českou přírodu. Elektronické formy faktury mají zákazníci kdykoliv přehledně k dispozici on-line, nehrozí jejich ztráta či poškození při stěhování apod.

Vodu klidně z kohoutku

Další možnosti, jak ušetřit, skýtá obyčejná žárovka. Ve spoustě firemních prostorů, v kuchyňce, v zasedací místnosti, u kopírky, na toaletách – tam všude se často svítí, i když zejí prázdnotou.

Zhasnout se vyplatí, už když odcházíme na déle než několik minut, takže i obědové pauzy nebo delší schůzky jsou důvodem otočit vypínačem. Proti zapomínání pomůže třeba vtipná cedulka umístěná na dveře.

Často skloňovaným problémem jsou plasty. Prostor pro snížení jejich spotřeby v kancelářích je hlavně u jednorázových balených vod. Vzhledem k tomu, že v Česku je vysoká kvalita kohoutkové vody, není problém balené vody jednoduše nahradit.

V některých velkých firmách dokonce přistupují k úplnému vyřazení nápojů balených v plastech. Například ve společnosti ČEZ tímto krokem ušetří 1,5 tuny plastových obalů ročně.

„Jen za loňský rok jsme ve třech kancelářských budovách centrály v Praze vytřídili 9 tun plastových obalů a plastů. Jenže i na odvoz, recyklaci a další zpracování odpadů se spotřebuje spousta energie a surovin. Jednodušším a efektivnějším řešením je proto odpady vůbec nevytvářet,“ říká ředitelka divize správa a lídr udržitelného rozvoje ve Skupině ČEZ Michaela Chaloupková.

Web nazeleno.cz k tomu podotýká: „Například při spotřebě 10 půllitrových balení vody denně zaplatíte měsíčně zhruba 220 korun, stejné množství kohoutkové vyjde na pětikorunu. O několik set procent dráž vyjdou ve srovnání s kilovkou cukru také jednotlivě balené cukříky. Kávu a čaj nakupujte ve velkých baleních, je to nejen ekonomičtější, ale také ekologičtější.“

Nebojme se vypínat

Bez počítače si svůj život většina z nás neumí představit. Jednoduché pravidlo, které šetří energii, peníze i životnost počítačů, zní: na minuty uspat, na hodiny vypnout.

„I když si jdeme jen pro kávu do kuchyňky nebo na rychlý oběd, vyplatí se notebook či počítač dát do stand-by neboli pohotovostního režimu. Při odchodu z práce pak techniku vypínejme úplně. Přestože „ve spánku“ spotřebovává méně elektřiny, stále je to zbytečně mnoho,“ říká Bohumil Novák z oddělení informačních a komunikačních technologií ve vydavatelství VLM.

Na webu forexample.cz to popisují konkrétně: „Například ve firmě, která zaměstnává padesát lidí, představuje vypnutí všech počítačů a tiskáren na konci dne ušetření více než čtyřiceti tun emisí oxidu uhličitého za rok. Toto množství odpovídá provozu jedenácti aut.“

A web udrzitelnyzivot.cz navíc doporučuje: „Je to překvapivé, ale správným výběrem spotřebičů s energetickými štítky A+ až A+++ a jejich vhodným používáním se dá ušetřit velké množství financí a energie. Pořizovací náklady mohou být sice vyšší, ale rychle se díky úspoře energie zaplatí.“

Závěrem dodejme, že ani nabíječka nepatří do zásuvky, pokud ji zrovna nepoužíváme. A pokud před víkendem vytáhneme ze zásuvky firemní kuchyňky i rychlovarnou konvici či mikrovlnnou troubu, příroda to pocítí. A konec konců my také.

Další tipy k úsporám v kanceláři:

· Vyměňte zdroje světla za nejmodernější vysoce úsporné jednotky.

· Instalujte termostaty, zamezte přetápění kancelářských prostor, zaveďte řízené větrání i vytápění .

· Instalujte úsporné spotřebiče.Odmrazujte pravidelně ledničky v kuchyňkáchu – 5 milimetrů námrazy „žere“ o 30 % energie navíc.

· Spouštějte klimatizační jednotky jen v nejteplejších dnech roku, místnosti ochlazujte jen o 5 až 8 stupňů méně, než je venkovní teplota. Větší rozdíly jsou totiž energeticky náročné a nesou s sebou zdravotní rizika. Místo klimatizace preferujte větrání okny, pokud je to možné.

· Nezapínejte přístroje rutinně, ale až když je budete potřebovat.

· Tiskněte a kopírujte najednou, když je přístroj v aktivním módu.

· Vyměňte několik malých tiskáren a kopírek za jeden větší přístroj.

· Mnohé dokumenty můžete vytisknout oboustranně. Stačí tuto funkci nastavit na tiskárně.