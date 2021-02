Navíc současný provozovatel sklárny Lubor Cerva přichystal silné kapitálové spojení s investorem, se kterým již v minulém roce propojil zejména marketingové aktivity.

„Od začátku roku funguje naše sklárna na sto procent. V práci je všech 85 zaměstnanců - plný stav a mají se co obracet. Dokonce jedeme i o sobotách a nedělích, tedy sedm dnů v týdnu,“ řekl Deníku ředitel Sklárny Květná Marek Mikláš.

Potvrdil, že v těchto dnech pracují na zakázkách doslova z celého světa. „Momentálně vyrábíme sklo do Ruska, Rakouska, Belgie, Německa a čeká nás také objednávka pro Japonsko. Zájem je o sklo hladké, nápojové, bez vzorů,“ upřesnil ředitel sklárny. Té podle jeho slov významně pomohlo spojení s firmou KVĚTNÁ 1794 s. r. o., která se začala starat o propagaci sklářských výrobků z moravsko-slovenského pomezí.

„Děláme například on-line degustace, kde se přímo s vínem prodávají naše sklenice. Rozjeli jsme v tuzemsku e-shop, což nám také pomohlo. Teď postupně po několikamilionové investici a roční přípravě, zahajujeme fungování e-shopů po celé Evropě,“ dodal Marek Mikláš.





Optimisticky vypadá i výhled na další měsíce

Podle provozovatele sklárny Lubora Cervy jde o jeden z výsledků toho, že jsme marketingově nezaspali a v rámci propojení aktivit s naším partnerem společností KVĚTNÁ 1794 jsme se úspěšně prosadili v segmentu nápojového skla. „To se nám výrazně zúročilo a už v průběhu ledna se začalo scházet poměrně hodně objednávek. Nechci to zakřiknout, ale poměrně optimisticky vypadá výhled i na další měsíce,“ prozradil Lubor Cerva.

Jeden z dalších důvodů, proč se Sklárně Květná daří, je podle něj také to, že řada skláren v tuzemsku i v zahraničí, zůstává stále zavřených a nevyrábějí. „Dalším důvodem oživení poptávky po nápojovém sklu je to, že ačkoliv jeho spotřeba spadla v restauracích na nulu, lidé popíjejí víno doma v privátu a mají podstatně více času si uvědomit, z čeho jej pijí, a pokud se k tomu přidá naše marketingová aktivita zacílená tímto směrem, tak to nějakým způsobem začíná fungovat,“ vysvětluje Lubor Cerva důvody zvýšeného zájmu o výrobky sklárny.

Lubor Cerva Deníku také prozradil chystanou změnu ve vlastnické struktuře společnosti. „V letošním roce plánujeme dokončit kapitálové propojení s již zmiňovaným partnerem společností KVĚTNÁ 1794. Jedná se o formální dokončení vize, na které jsme se dohodli v minulém roce. Výsledkem toho bude KVĚTNÁ 1794 padesátiprocentním spoluvlastníkem,“ uvedl Lubor Cerva.

Spokojenost z aktuální situace ve sklárně neskrývá ani starosta Strání Antonín Popelka. „Mám radost z každé dobré zprávy a dvojnásobnou z té, že se největšímu zaměstnavateli v naší obci daří,“ poznamenal.

Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Jan z Liechtenštejna. V polovině 19. století ji koupil Emanuel Zahn. Továrník nechal vybudovat další pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla zdobeného broušením, hranováním a rytím a později i dalšími dekoračními technikami včetně malování a zlacení.



Sklárna vyráběla i za druhé světové války, po které byla znárodněna a převzal ji stát. V roce 1990 se stala sklárna součástí státního podniku Crystalex Nový Bor, který však v roce 2002 provoz uzavřel. Následně ho koupila společnost Moravské sklárny Květná, v níž měli hlavní podíl odboráři. Po půlroční odstávce obnovila s polovinou zaměstnanců provoz a hledala investora.



V roce 2004 ji koupila firma Synex a v lednu 2011 nynější majitel Lubor Cerva, který sklárnu v Květné v roce 2013 sloučil s Crystalite Bohemia. V říjnu roku 2018 se sklárna znovu osamostatnila pod hlavičkou společnosti Cerva Bohemia. V době největšího rozkvětu sklárna v Květné zaměstnávala 550 lidí. Po propuštění v roce 2018 tam pracovalo 107 zaměstnanců. Po propouštěcí vlně na začátku roku 2020 jich v továrně zůstalo 75. Začátkem roku 2021 jich ve sklářské fabrice působí 85.