Pro partnerství si tehdy vybral významný hotelový řetězec NH Hotel Group a olomoucký hotel je v této síti považován za jednu z vlajkových lodí. Již tři roky po svém otevření jej recenze návštěvníků cestovatelských portálů katapultovaly do první trojky nejlépe hodnocených hotelů celé této světové sítě.

Spolu se současným generálním ředitelem hotelu Tomášem Rouskem vytvořili prostředí, kde své kongresy pořádají mnozí silní hráči ze střední Evropy.

Úctyhodný komplex zahrnuje tři restaurace, bar, kongresové centrum o rozloze 3000 metrů čtverečních a pět hotelových pater se 137 pokoji.

Využívá jej jak korporátní, tak i individuální klientela. Prakticky denně jsou na programu kongresové, společenské či teambuildingové akce.

„Proč jsme uspěli? Máme skvělý tým, a těžíme z výhodného umístění hotelu. Moderní design a stylová atmosféra spolu se širokou nabídkou služeb dělají NH Collection Olomouc Congress unikátním projektem na úrovni celé České republiky. Z toho všeho máme obrovskou radost, a proto jsme také koncem letošního léta nákladně zrekonstruovali hotelové restaurace, bar, recepci a lobby. Pomohla nám v tom známá designérka a architektka Bára Škorpilová a s výsledkem jsme nadmíru spokojeni,“ pochvaluje si Jaromír Uhýrek, který již předtím, než postavil hotel, vybudoval hned na vedlejším pozemku luxusní sportovní centrum Omega s wellness zónami.

To dnes díky chytrému propojení těchto dvou projektů na celkové ploše 33 000 metrů poskytuje návštěvníkům hotelu možnosti, jaké běžný hotel v ČR nemá.

„Snažíme se neustále naše služby vylepšovat. Jen letošní investice do obou zařízení přesáhla 220 milionů korun,“ doplnil majitel.

Úctyhodná je kapacita sálů a jejich vybavení.

„Pravidelně u nás míváme společenské akce až pro 1100 lidí, kongresové centrum disponuje nejmodernější audiovizuální technikou, hosté oceňují projekci na plátně ve velikosti 15 krát 3,20 metru. Flexibilitu kongresového zázemí podporuje dvanáct sálů a salonků, které se dají vzájemně propojovat,“ říká Tomáš Rousek.

Olomoucký NH Collection Congress hotel je pozitivně hodnocen nejen zvenčí, ale i ze strany jeho zaměstnanců.

„Dobré jméno nám vytváří kombinace příjemného pracovního prostředí, kreativního přístupu managementu hotelu, silné podpory majitele a výhod jako jsou stravování zdarma, možnost crosstrainingu v zahraničí, zaměstnanecké výhody zahraničního hotelového řetězce, či členství ve špičkovém sportovním centru, kde mohou zaměstnanci načerpat energii,“ vypočítal ředitel Tomáš Rousek důvody, proč si jeho kolegové práci pochvalují.

O přístupu vedení svědčí i situace z covidových let 2020 a 2021, kdy zůstali téměř všichni zaměstnanci na svých jistotách a prakticky žádný nemusel změnit profesi.

„Zaměstnance jsme si tehdy udrželi, zachovali jsme se k nim totiž maximálně férově a dali jim najevo, že ke svému zaměstnavateli mohou cítit důvěru jako ke spolehlivému partnerovi,“ připomíná Tomáš Rousek.

Ocenění NH Collection Olomouc Congress hotelu

Hotel provozuje mezinárodní hotelový řetězec NH Hotel Group part of Minor Hotels. Hotel slaví dlouhodobě velké úspěchy a obdržel mnohá ocenění. Titul Stavba roku 2010 ČR, Big See Interior Design Awards 2023 Winner, několikrát ocenění TOP 25 Trip Advisor Traveller´s choice winner ČR, pro vysokou úroveň nabízených služeb byl jako první ve střední Evropě zařazen do prémiové značky řetězce pod označením Collection hotel.

Pravidelné umístění v TOP 5 hotelů nabízejících nejvyšší standard služeb v rámci celého řetězce čítajícího aktuálně cca 400 hotelů na světě. Hotel pravidelně obhajuje vysokou známku kvality nabízených služeb 9,3 na ubytovací platformě Booking.com. Generální ředitel hotelu Tomáš Rousek získal osobní ocenění Hoteliér roku ČR udělenou Asociací hotelů a restaurací.

Hotel je propojen se Sportovním centrem Omega, které nabízí 8 venkovních tenisových kurtů, tenisovou halu se 4 kurty, velkorysé fitness, které získalo titul Fitness roku ČR 2020, sqashová a badmintonová hala, multifunkční sály, luxusní wellness, dětský koutek, kosmetika, kadeřnictví, prodejna zdravé výživy a kavárna s barem.