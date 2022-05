Sladký ráj na kravařském zámku. Kavárna sází na domácí výrobu

Útulnou kavárnu provozuje Alena Videcká, která zároveň sama peče i dezerty, a to přímo na místě. Součástí kavárny je totiž i malá výrobna. „Zakládám si na zdravějším pečení, korpusy připravuji z červené řepy, dýně, cukety, mrkve, hodně používám mák, peču makové dorty, makovce, makové sušenky, ale také bezlepkové dezerty, denně mám v nabídce nejméně jeden takový. Vyrábím i sirupy z levandule, bezového květu, arónie, meduňky a máty, které přidávám do domácích limonád. Také vyrábím med ze sedmikrásek, ten přidávám do oblíbeného dezertu Baklavy nebo do krému z tvarohu,“ přibližuje Alena Videcká.

Na podzim zkoušela do nabídky zařadit také slané dobroty. „Například záviny se zelím, různé quiche, ale hosté dali přednost sladkému, proto jsem od toho upustila,“ říká. Pokud návštěvníkům u Aleny Videcké zachutná, mohou si u ní všechny dezerty, sušenky, dorty i cukroví objednat. „Je to vždy o dohodě se zákazníkem, minimální množství neexistuje, klidně upeču i jeden kousek,“ pokračuje.

V kavárně vaří výbornou italskou kávu, kterou si příchozí velmi pochvalují. Alena Videcká si ji nechává vozit přímo z Itálie.Jak již bylo zmíněno, návštěvníci si Zámeckou kavárnu okamžitě oblíbili. „Návštěvnost v letních měsících byla obrovská, velice mě překvapila. Na podzim to bylo na pohodu. Zimní měsíce, prosinec, leden a únor to však byla velká bída, kvůli opatřením ohledně covidu, návštěvnost ovlivnily také stavební práce v pravém křídle zámku,“ vzpomíná Alena Videcká.

V kavárně je prostor pro dvacet osob. Alena Videcká chtěla v letošním roce rozšířit kavárnu o venkovní posezení před zámkem pro další dvacítku hostů, avšak tento záměr neschválila rada města. Po domluvě Alena Videcká kavárnu otevře pro uzavřenou společnost alespoň dvaceti osob i mimo otevírací dobu.

Zámecká kavárna má otevřeno od září do května od středy do pátku v době od 14 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin. V sezoně od června do srpna je kavárna v provozu denně mimo pondělky od 10 do 18 hodin.Informace o tom, co je napečeno konkrétní den mohou zájemci najít na Instagramu, kde si mohou prohlédnout i fotky napečených dobrot. Sledovat můžete také webové stránky.