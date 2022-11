„Výsledky průzkumu ukazují, že popularita tištěného letáku v ČR v době prudké inflace a všeobecného zdražování roste. Spousta lidí si podle letáků vybírá prodejny, kam zajde nakoupit nebo sestavuje nákupní seznamy. Pro každého druhého Čecha jsou navíc nejpřehlednějším zdrojem informací o akčních nabídkách prodejců. Přesto, že žijeme v digitální době, stále existuje početná skupina lidí, která preferuje tištěný leták. Obchodníci by tuto skutečnost neměli opomíjet,“ říká Jaroslav Staněk, obchodní ředitel České distribuční.

Po mrtvici dál pracuje a nosí letáky. Na slevy se dnes lidé těší, říká žena

Roste také počet lidí, kteří sledují letáky více než v minulosti (23 procent) anebo je dříve vůbec nesledovali a nově začali sledovat (11 procent).

Nejedná se zdaleka jen o seniory, ale prakticky všechny věkové skupiny obyvatel. Nejvíce je to patrné u lidí ve věku do 44 let, kteří dříve letákům takovou pozornost nevěnovali, ale nyní začali.