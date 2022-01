Sluníčko, mráz, poloprázdné sjezdovky bez front, ale na cestách led a plná parkoviště. Tak vypadala neděle v Krkonoších. Lyžování bez front si užíval třeba mladý pár z Prahy. „Krásně svítí sluníčko, ale mrzne a sjezdovky jsou hodně tvrdé,“ říká na lanovce paní Jana a její partner Martin vysvětluje, že do Pece pod Sněžkou přijeli na noc a den, ale vrátit se mají s partou ještě na oslavu Nového roku: „Jezdíme sem léta, Pec je v zimě krásná, prostě to tady máme rádi. Taky se zrychlila díky novému úseku dálnice cesta, možná o půl hodiny.“

FOTO: Lyžaři v Mladých Bukách jezdí na nové lanovce, otevřely také další areály

Drtivá většina sjezdovek je na horách v provozu. „Podmínky jsou velmi dobré, je 50 až 80 centimetrů sněhu. Celkem je ve SkiResortu Černá hora – Pec v provozu 40 kilometrů sjezdovek,“ líčí takřka ideální podmínky mluvčí střediska Zina Plchová.

Na příjezd turistů se připravuje i horská služba. Sjezdovky jsou po oblevě a následném mrazu hodně tvrdé a to by mohl být problém právě na začátku sezóny, kdy lidé nejsou rozlyžovaní, varuje náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa: „Sjezdovky byly mokré a následně zmrzly, jsou dost tvrdé. Ledovaté mohou být i hřebeny hor a běžkařské trasy.“ Naopak lavinové nebezpeční je teď minimální.

Pro lyžařská střediska začíná vrchol sezóny, kdy do český hor tradičně míří davy lyžařů. „Mimo provoz jsou jen menší lokální sjezdovky, ale podle předpovědi půjde v příštích dnech ještě zasněžovat. Silvestrovský týden je ten nejvíc navštěvovaný. V provozu je večerní lyžování, rozjely se skibusy, upravené jsou běžkařské trasy, středisko je plně připravené,“ dodává Zina Plchová.

Skipas si ale koupí jen dospělí, kteří mají covid certifikát. Tedy mají dvě dávky očkování, nebo jsou méně než 180 dní po prodělané nemoci, případně jsou rozočkovaní nebo kontraindikovaní s platným PCR testem. Dětem do 12 let stačí doklad o věku, juniorům od 12 do 18 pak potvrzení o očkování, prodělané nemoci, nebo opět test.

Zina Plchová za skiresort ještě radí lyžařům, aby využili internetový nákup permanentek: „Je to levnější od 10 až 36 procent podle aktuálních podmínek a obsazenosti střediska. Permanentky si mohou navíc vyzvednout v našich automatech kdykoliv a mohou se tak vyhnout čekání u pokladen.“

Plné ruce práce teď mají i hoteliéři. Právě neděle a pondělí jsou dny, kdy vánoční hosty nahrazují klienti, kteří přijíždějí užít si na horách konec roku.

Ve Špindlu už řádí lyžaři a snowboardisté, na horách se naplno rozjela sezona

„Je to pro nás nejnáročnější část roku, kdy každý den ubytováváme desítky klientů,“ vysvětluje ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec Martin Venglář. Hotel nabízí v Peci pod Sněžkou 320 lůžek: „Od teď do Silvestra máme nejsilnější část sezóny. Aktuálně máme obsazeno z 85 procent. Lidé se teď kvůli kovidu hodně ozývají na poslední chvíli. Cizinci hodně ubyli, z 90 procent teď u nás bydlí Češi.“

A podobná je i situace v nedalekém hotelu Horizont, víc popisuje ředitel Karel Rada: „Obsazení jsme z 60 procent, zatím mají lidé zamluvené pokoje hlavně do 31. prosince. S tím, jak se měnila protipandemická opatření, tak se lidé báli, že tady nebudou moci oslavit Nový rok, ale věřím, že tady část z nich zůstane i přes Silvestra.“

Také z Horizontu prakticky zmizeli cizinci. „Zvykli jsem si na to, že moc dopředu nevíme, jak opatření ovlivní ubytovací zařízení. Moc se toho nezměnilo bohužel ani s novou vládou. Druhá věc je, že nová vláda vůbec neřekla nic o kompenzacích. Pro spoustu z nás je to velký problém,“ krčí rameny ředitel Horizontu Karel Rada.