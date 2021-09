Slunce, voda, plísně. O lnu teď rozhoduje počasí

Tkadlec Josef Fidler z Hlinska na Chrudimsku v těchto dnech na svých políčkách a záhonech sklízí téměř zapomenutou plodinu. Je to len přádný, který už před časem zmizel z českých polí a pěstují ho už jen v několika šlechtitelských stanicích zejména na severní Moravě. "Myslím, že si to nezaslouží. Byl bych moc rád, kdyby se opět dostal do povědomí lidí, a proto jsem hrdým členem Svazu lnu a konopí," uvedl Josef Fidler.

Len dozrál, nyní vyžaduje rosení a také slunce. | Foto: Archiv