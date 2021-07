Kde se směrnice o jednorázových plastech vzala?

Evropská komise ji navrhla v roce 2018 a schválena byla vcelku rychle, už v roce 2019. Členské státy ji měly transponovat do národní legislativy do 3. července letošního roku, ale to se u nás nestihlo. Rozumíme, že z důvodu pandemie byly jiné priority a všichni výrobci netrpělivě čekáme na lokální právní předpis. Účelem směrnice je předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí a snížit znečištění především moří a oceánů plastovým odpadem, které ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. V moři totiž končí spousta plastových víček, lahví, nedopalků cigaret nebo lovného zařízení, jako jsou například rybářské sítě.

Na jaké výrobky se směrnice zaměřuje?

Jsou to vybrané plastové produkty určené k jednorázovému použití, vyrobené celkově či částečně z plastu. Směrnice se týká nejen polymerů na petrochemické bázi, tedy vyrobených z ropy, což jsou např. PET láhve, ale i polymerů přírodního původu. Spadají pod ni tedy i některé tzv. bioplasty, které mají přírodní původ, ale v procesu jejich výroby prošly chemickou modifikací. Například acetát celulózy, který se nachází ve filtrech tabákových výrobků, který má svůj původ v dřevní celulóze.

Každý předpis přináší určité povinnosti. Jaké můžeme očekávat od této?

Těch povinností je celá řada, třeba zákaz uvádění vybraných plastových výrobků na trh. Asi každý ví, že půjde o plastová brčka, ale třeba i plastové vatové tyčinky na čištění uší, jednorázové plastové příbory a nádobí nebo míchátka atd. Pak jsou tam požadavky na snižování spotřeby u nádob na potraviny a nápojových kelímků. Nově bude nutné k nápojovým lahvím do objemu tří litrů připevňovat víčka a také bude nastaven povinný obsah recyklovaného plastu v nápojových lahvích tyto povinnosti budou zaváděny v následujících letech.

Jak dopadne směrnice na vaše odvětví?

Směrnice zavádí u vybraných výrobků požadavky na označování. Tato povinnost ale rozhodně nedopadá jen na nás producenty tabákových výrobků s filtrem. Kromě nich bude nutné umístit označení informující spotřebitele o plastu ve výrobku také na obaly vlhčených ubrousků, hygienických vložek, tamponů či na nápojové kelímky. V našem případě půjde o malou ikonu na zadní straně balení tabákových výrobků s filtrem a na baleních dutinek, nesoucí obrázek s textem „PLAST VE FILTRU“.

Co to znamená pro spotřebitele?

Jen to, že na krabičce tabákových výrobků s filtrem uvidí novou ikonu. Směrnice nemění složení samotného výrobku ani chuť. Ty zůstávají stejné, jako dřív. Nový je pouze piktogram na obalu.

Jak to bude v prodejnách? Až bude lokální legislativa, najdeme na pultech už jen výrobky označené piktogramem? Ty bez obrázku se budou muset stáhnout?

Kdepak, rozhodně se na trhu budou po nějakou dobu souběžně vyskytovat jak piktogramem označené, tak i neoznačené krabičky tabákových výrobků s filtrem. A bude to tak v pořádku. Neoznačené obaly totiž budou moci být na trhu do úplného doprodání skladových zásob. Velkoobchodníci i maloobchodníci tedy mohou být úplně v klidu.

Směrnice rovněž na bedra výrobců klade i takzvanou rozšířenou odpovědnost (EPR). Co konkrétně se pod tím skrývá?

Výrobci mají pokrývat náklady na osvětová opatření a také náklady obcí na úklid litteringu (pohozeného odpadu) a sběru odpadu z těch vybraných výrobků, které jsou vyhozeny v rámci veřejných systémů sběru odpadu A také s tím i související přepravu vzniklého odpadu a jeho zpracování. Pro producenty tabákových výrobků bude EPR platit od roku 2023.

Jak bude vypadat ta osvěta? Mám si představit nějakou komunikační kampaň?

To nyní není zcela jasné. Osvětová opatření má stanovit vyhláška, která bude k dispozici až v okamžiku, kdy bude platný a účinný transpoziční zákon. Ten je v od letošního února ve Sněmovně. My ale nezahálíme a spotřebitele o dopadech odhazování nedopalků aktivně informujeme. Edukaci považujeme za nesmírně důležitou. Naším aktuálním počinem je web www.svetnenipopelnik.cz, kde se veřejnost dozví, proč jsou volně pohozené nedopalky problém pro životní prostředí. Nejde jen o záležitost estetickou, ale ty nedopalky se v životním prostředí rozkládají až 15 let. Záleží na biofyzikálních podmínkách, ve kterých se nacházejí. Zbytky tabákových výrobků patří vždy do odpadkového koše se směsným odpadem.

Autor: Jindřich Šum