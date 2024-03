Tak tohle opravdu nikdo z účastníků nečekal. O pořádnou zajímavost se ve třetím semifinále soutěže Mladý zemědělec, které se konalo v úterý 19. března v areálu Střední odborné školy Plasy, postarala usměvavá drobná blondýnka Anička. Té se totiž podařilo v rámci praktické části soutěže sestavit radlici v rekordním čase.

„Když jsem to montovala, tak mi to nepřišlo jako až tak rychlé, takže to bylo milé překvapení, když pak řekli, že je můj čas půl minuty. Jenom jsem zezadu slyšela: No to si děláš srandu, že tě porazila holka ze základky! To si tam říkali dva kluci ze střední školy," usmívala se nová rekordmanka Anna Marešová z Bezdružic, která získala od zástupce ředitelky hostitelské SOŠ Plasy Marka Tramby speciální medaili školy. Ten také zasedal v porotě.

„Naši školu vyzvalo vydavatelství Vltava Labe Media, které je pořadatelem, zda se může soutěž konat na půdě naší školy. Nebyl jediný důvod říct ne, protože naše škola nabízí právě obory, které jsou pro zájemce o studium odvětví zemědělství přímo určené, ať už je to agropodnikání nebo veterinářství. Pokud jde o soutěž samotnou, je rozdělená do dvou částí. Ráno byl vědomostní test a teď od oběda máme praktickou část, kde žáky čekají disciplíny jako dojení umělé krávy, poznávání semen, zručnost v montování nebo slalom s kolečkem naloženým balíky sena,“ vysvětloval v průběhu soutěže Marek Tramba, zástupce ředitelky SOŠ Plasy.

Mladý zemědělec v areálu Střední odborné školy Plasy.

Zvýšení zájmu dětí o moderní zemědělství

Soutěž má jako jeden z hlavních cílů podpořit zájem chlapců a děvčat o zemědělské obory. Celkem se do premiérového ročníku přihlásilo 120 základních škol a prvního kola se účastnilo téměř devět tisíc žáků. Do druhého semifinálového kola postoupili vždy tři nejlepší z každé školy. V severoplzeňském semifinále se utkala téměř padesátka školáků ze sedmých a osmých tříd. Porota složená z odborníků a zástupců organizátorů je pak obodovala.

Nejlépe se dařilo Michalu Slavíkovi ze ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí. V konečném hodnocení získal z devadesáti možných bodů krásných 75. Jen o pouhý jeden bod uniklo první místo stříbrné medailistce Tereze Kolaříkové ze ZŠ a MŠ Řevničov. Třetí, už nepostupovou příčku obsadil Jakub Sádlík z Velhartic, který sice na finále nepojede, ale radost z hodnotných věcných cen neskrýval.

Další dvě jména pro finále soutěže Mladý zemědělec: Jurzykowská a Mráz

Potlesk sklidil vítěz Michal Slavík hned několikrát. Nejen za kvalitní znalosti v testu a výborný výkon v praktické části, ale i za smysl pro humor. Na otázku, jak trénoval, doslova řekl: „My máme doma farmu, jakože, no.“ Touto hláškou sedmák rozesmál nejen moderátorku, ale i celý sál.

„Upřímně jsem vůbec nečekal, že vyhraji. Je ale pravda, že v testu jsem problémy neměl, a v praxi už vůbec ne. Uvidím, jaká bude konkurence ve finále, to se asi budu muset trochu učit,“ reagoval hned po vyhlášení Michal Slavík.

„Já jsem to taky nečekala, že se umístím. Ceny jsou krásné, moc za ně děkuji,“ radovala se Tereza Kolaříková, druhá postupující do finále.

Soutěž Mladý zemědělec v areálu Střední odborné školy Plasy.

Akce sklízí chválu

Kromě soutěžení se během dne konala také třeba prohlídka školy i ukázka zemědělské techniky, kterou sem přivezli partneři soutěže. A nechybělo ani focení s poníkem Lucinkou.

Soutěž Mladý zemědělec odstartovala v Čáslavi, zvítězil Jakub Nováček

„Myslím, že je důležité těm dětem ukazovat, jaké jsou možnosti moderního zemědělství a jeho popularizaci. Líbí se nám i ten nápad, že je to celorepubliková soutěž, která propojuje základní i střední školy a také zkušené lidi z oboru. Na to, že jde o první ročník, je to skvěle vymyšlené a zorganizované a na naše kolo objednali i super počasí,“ pochvalovala si Lucie Jindřichová, vedoucí personalistiky společnosti Primagra, která je regionálním partnerem akce v kraji.

Následující semifinálové kolo se bude konat v Městské střední odborné škole Klobouky u Brna. Finále, kam postupují vždy dva nejlepší, je naplánované na 12. června v Brně.

Průběh soutěže lze sledovat na www.soutezmladyzemedelec.cz. a v tématu na www.denik.cz.

