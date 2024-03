Celorepubliková soutěž Mladý zemědělec, do které se zapojily tisíce žáků ze sedmých a osmých tříd základních škol, už má své semifinalisty. Na tři nejlepší žáky z každé přihlášené základní školy čeká regionální semifinále, které zábavnou formou prověří jejich teoretické i praktické znalosti.

Praktická část soutěže slibuje žákům pobavení a nezapomenutelné zážitky. | Foto: soutezmladyzemedelec.cz

Druhé kolo soutěže se uskuteční na pořadatelských středních školách a startuje 12. března. Co čeká na soutěžící a na co se mohou těšit, popsala koordinátorka projektu Jana Švecová z vydavatelství Vltava Labe Media, které je pořadatelem soutěže.

Do soutěže se přihlásilo 120 základních škol a 1. kola se účastnilo téměř 9 000 žáků. Do druhého kola postupují vždy 3 nejlepší z každé školy.

Jak se soutěžící připravují na semifinále?

Žáci od nás obdrželi Učebnici pro mladé zemědělce, která vznikla za podpory Zemědělského svazu České republiky, Mendelovy univerzity v Brně, Střední zemědělské školy v Čáslavi a Střední odborné školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim. Učebnice je krásná a s obrázky v ní nám pomáhala umělá inteligence. Lidé si ji mohou prohlédnout na webových stránkách projektu www.soutezmladyzemedelec.cz v sekci Dokumenty. Mendelova univerzita připravila z učebnice test ve formě 20 otázek, který žáci budou vypracovávat v rámci semifinále. Nyní tedy mají prostor k samostudiu.

Regionální semifinále startuje 12. března na Střední zemědělské škole v Čáslavi. Na kterých dalších středních školách se regionální semifinále uskuteční?

Soutěžit se bude také na Střední odborné škole veterinární Hradec Králové (13. března), Gymnáziu a Střední odborné škole Plasy (19. března), Městské střední odborné škole Klobouky u Brna (26. března), Masarykově střední škole zemědělské a přírodovědné Opava (27. března), Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim (3. dubna), Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun (4. dubna), Střední odborné škole Znojmo (11. dubna) a Zemědělské akademii a gymnáziu Hořice (18. dubna).

Co žáky čeká v regionálním semifinále a jak bude tento den probíhat?

Chceme, aby soutěžní den byl pro děti výjimečným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat. Po slavnostním přivítání je rozdělíme do učeben pro teoretickou část, kdy budou mít na vypracování otázek 40 minut času. Pak se přesunou ven na praktickou část, kde si každá střední škola připravila různé disciplíny, které budou muset žáci plnit. Tyto disciplíny budou pro žáky překvapením, ale mohu prozradit, že se u nich pobaví a odnesou si z nich nezapomenutelné zážitky. Po obědě čeká žáky doprovodný program, který si každá pořadatelská škola připravuje individuálně, a pak se přesunou do největšího sálu školy na slavnostní vyhlášení, kde za účasti zástupců kraje, případně měst, organizátora a partnerů budou oceněni nejlepší tři žáci, přičemž dva z nich postupují do celostátního finále. Těšit se mohou nejen na dárek v podobě drobné elektroniky, ale také na krásné originální medaile, diplom a dárečky s logem soutěže. Dárky pro děti mají připravené i kraje, města a partneři, za což jim opravdu děkujeme. V rámci slavnostního vyhlášení si také každá škola připravuje překvapení pro hosty, které nechci prozrazovat předem. A protože neplýtváme potravinami, svačinky pro děti v průběhu dne jsme připravili ve spolupráci s Potravinovými bankami.

Soutěž Mladý zemědělec získala podporu od krajů i firem.

Jsme opravdu hrdí na to, že všechny regionální semifinále se konají pod záštitou jednotlivých krajů, tedy kraje Středočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Pardubického Jihomoravského a Moravskoslezského. Zároveň máme v tuto chvíli potvrzené záštity měst Čáslav, Hradec Králové, Opava, Chrudim a o dalších jednáme. Také nás příjemně potěšilo, že si soutěž získala podporu celé řady významných partnerů v čele se Zemědělským svazem České republiky, od kterého jsme také obdrželi záštitu, dále Svazem českých a moravských spotřebních družstev COOP, Českou sítí, Primagrou, Cereou, ZZN Polabí, Příkosickou zemědělskou, Zbirožskou, a.s., a mnoha dalšími. Generálním partnerem soutěže se pak stala společnost Agrofert a.s. Všechny partnery soutěže uveřejníme na webu www.soutezmladyzemedelec.cz.

Z každého semifinále postoupí dva nejlepší žáci do celostátního finále, které se bude spolu se Slavnostním vyhlášením konat 12. června v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na co se mohou finalisté těšit?

Zatím nebudeme prozrazovat detaily, ale žáci budou mít výjimečnou příležitost nahlédnout do jedinečného univerzitního prostředí Mendelovy univerzity a nasát atmosféru úžasného prostředí a nejvyšší mety, jaké mohou ve studiu zemědělství dosáhnout. Finále se bude konat ve velké aule a přilehlých prostorách univerzity. Porota složená ze zástupců záštit, partnerů a organizátora bude zasedat přímo v den konání finále a v sále na velkoplošné projekci sledovat a posuzovat medailonky zaslané žáky, a rozhodovat tak o třech nejlepších a nejúspěšnějších zemědělcích pro tento rok. Kdo by přeci nechtěl vyhrát například iPhone a další hodnotné ceny?