Až v šestém semifinále soutěže Mladý zemědělec se našel školák, který správně zodpověděl všechny otázky v písemném testu – Tobiáš Nečas z Radiměře na Svitavsku. Získal tak plný počet bodů v teorii, a protože v praktické části ztratil pouhé čtyři body, zaslouženě vyhrál. Společně s druhým v pořadí Ondřejem Štantejským postoupili do celostátního finále, které proběhne 12. června v Brně.

Další kolo soutěže, která má podpořit zájem chlapců a dívek o zemědělské obory, se uskutečnilo ve středu 3. dubna ve Střední škole zemědělské a Vyšší Zdroj: DENÍK odborné škole v Chrudimi. Čtyřicet sedmáků a osmáků z devatenácti základních škol muselo nejprve zvládnout písemný test s dvaceti otázkami ze zemědělství.

Tobiáš Nečas z osmého ročníku se stal prvním školákem v naší republice, který v něm ani jednou nechyboval. „Je pečlivý žák, vzorně si téma nastudoval,“ upozornil Tobiášův otec Ondřej Nečas na Učebnici mladého zemědělce, kterou speciálně kvůli soutěži vydaly Zemědělský svaz České republiky a Mendelova univerzita v Brně.

Nejlépe zatloukala hřebíky dívka

V praktické části chrudimského semifinále si měli chlapci a děvčata poradit se specifickými úkoly. Například ruční dojení na školním simulátoru vyžadovalo mimořádnou zručnost a fyzickou zdatnost, většina žáků ho přitom zkoušela poprvé.

Zkušenosti se hodily při odhadování váhy obilí. Šikovnost vyžadovaly rychlostní disciplíny jako přebírání osiva zemědělských plodin, kličkování s naloženým kolečkem po slalomové dráze a zatloukání hřebíků. „Nejlepšího času dosáhla dívka, hřebíky zatloukla za minutu a sedmnáct vteřin,“ uvedl ředitel zemědělské školy Stanislav Valášek. Nejlepší v praktické části byla s osmadvaceti body ze třiceti možných Anna Rejmanová ze Základní školy Proseč.

SEMIFINÁLE MLADÝ ZEMĚDĚLEC V CHRUDIMI: Tobiáš Nečas (Základní škola Radiměř, okres Svitavy) Ondřej Štantejský (ZŠ Chrast, okres Chrudim) Anna Korbelová (ZŠ Skuteč, Smetanova ul.) Lukáš Nikl (ZŠ Pomezí, okres Svitavy) Evelína Teplá (ZŠ Pardubice-Polabiny).

Všichni od nás působí v zemědělství

Na vše dohlíželi komisaři, porota pak žákům podle jejich výkonů přidělila body. Nejvíc jich nasbíral Tobiáš Nečas – 60 za teorii a 26 za praktickou část. „Nemáme sice vlastní farmu, ale všichni od nás odjakživa pracovali v zemědělství. I syn to má v krvi a baví ho to,“ prohlásil Tobiášův otec Ondřej Nečas. Do finále v Brně ještě postoupil i druhý v pořadí Ondřej Štantejský. „To jsem nečekal,“ prohlásil spontánně po oznámení výsledků.

Traktorista řídí stroj za miliony

Vydařenou soutěž vyšperkovala také ukázka moderních traktorů a výstava hospodářských zvířat. Slavnostní vyhlášení výsledků zpestřilo školní hudební trio. Ocenění nejlepším předávali společně s ředitelem školy vzácní hosté – mimo jiné pardubický krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

„Zemědělství je krásný obor, snoubí se v něm moderní technologie s přírodou. Potřebujeme odpovědné a rozumné hospodáře,“ ocenil soutěž, která pomáhá k propagaci českého zemědělství a kraj nad ní převzal záštitu.

V Opavě měla soutěž Mladý zemědělec rekordní účast, zvítězil Jiří Klapetek

Podle dalších partnerů žáci nenásilnou formou získají jiný pohled na zemědělství. „Je dobré ukázat, že to není ani fialová kráva ani práce ve špinavých montérkách. Zemědělství i technika jdou dopředu, například dnešní traktorista řídí stroj v ceně zhruba od pěti do dvanácti milionů korun. Kdyby soutěž přivedla do zemědělství čtyři, pět školáků z těch čtyřiceti, kteří tu dnes soutěžili, byl by to velký úspěch,“ doplnil František Turek, ředitel agrární společnosti Cerea.

V chrudimské zemědělské škole můžou mladí studovat tři obory – maturitní Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí, a učební obor Zemědělec–farmář. Škola má aktuálně téměř pět set žáků.

Další východočeské semifinále v Hořicích

Do celonárodní soutěže Mladý zemědělec se přihlásilo 120 základních škol a prvního kola se účastnilo téměř 9 tisíc žáků. Do druhého, semifinálového kola, postoupili vždy tři nejlepší z každé školy. Ve východních Čechách se uskuteční další semifinálové kolo ve čtvrtek 18. dubna v Zemědělské akademii a gymnáziu Hořice.

Průběh soutěže mohou žáci, učitelé i čtenáři Deníku sledovat na webu www.soutezmladyzemedelec.cz. Redakce denik.cz informuje o soutěži na regionálních webech a sociálních sítích.

