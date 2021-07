„V Lanexu je velice dobře diverzifikované portfolio jednotlivých produktových skupin. Velkou část výroby tvoří výroba polypropylenového vlákna a pásky, tento trh je velice specifický a volatilní, jelikož se prakticky jedná o komoditu. Tato vlákna jsou určena nejen pro konečného zákazníka, ale také slouží zároveň jako vstupní polotovar pro většinu produktů naší společnosti. Jednotlivé finální výrobky se prodávají v různých odvětvích od lodního průmyslu, přes sortimenty pro hobby markety, zemědělství či vodní sporty,“ přibližuje nový výkonný ředitel společnosti Lanex Marek Kloupar, který svůj post vykonává od 1. června letošního roku.

Velmi rozšířenou je dále výroba dynamických a statických lan, která se používají v horolezectví, sportovním lezení, speleologii a slouží i pro záchranné a bezpečnostní složky nebo pro práce ve výškách.V souvislosti s péčí o zákazníky vystihuje společnost LANEX nejlépe už její samotný firemní slogan – „You can be sure – Můžete se spolehnout.“

Samozřejmostí je prvotřídní kvalita. „Ta je již dnes ve většině oborů zákazníky očekávaná, u nás je to dále především špičkový zákaznický servis. Chceme, aby zákazník dostal nejen včas zboží, které si objedná, ale také aby pro něj byl celý proces poptávky a objednávky co nejjednodušší a nejrychlejší.V bolatickém závodě pracuje přibližně 400 zaměstnanců, LANEX má rovněž dvě zahraniční pobočky. Jednu v polském městě Dąbrowa Górnicza a v Rusku ve městě Orel.

Nové dynamické lano

Poslední novinkou společnosti je nové lano Master PRO 7,6 mm ze sortimentu dynamických lan. „Disponuje vynikajícími parametry této kategorie. S hmotností 38g/m a průměrem 7,6mm je vhodné pro všechny lezce. Je to jediné lano s průměrem pod 8mm, které se pyšní velmi nízkou rázovou silou a při testování odolalo obrovskému zatížení. Před certifikací byla lana testována Petrem Víchou, jedním z nejlepších českých bigwallových lezců, Adamem Kaniakem, slovenským reprezentantem a výborným zimním lezcem, ambasadorem Tendonu Jánem Smoleněm a také naším lezcem Janem Haráčem. Všechny odezvy testujících na lano byly velmi pozitivní, věříme tedy i ve velký úspěch lana na trhu,“ upřesňuje Marek Kloupar.

On sám zatím ještě nechce prozrazovat své vize v Lanexu. „Po takto krátké době ve funkci bych ještě úplně nerad konkretizoval. Po celou dobu mé profesní dráhy se mi vždy vyplatilo, pokud se společnosti, ve kterých jsem působil, zaměřovaly především na požadavky svých zákazníků a trhů, na kterých se pohybovaly. Lanex je společnost s dlouholetou tradicí, vynikajícím jménem na celosvětovém trhu, disponuje kvalitními zaměstnanci, jež mají dostatek zkušeností, know how a chutě tuto společnost posouvat dále. Pro budoucí konkurenceschopnost společnosti na celosvětovém trhu je velice důležité neustále investovat do vývoje produktů, inovovat produktové portfolio, jelikož kvalitní produkt je to klíčové, co on nás zákazníci očekávají. Investice do lidského potenciálu, stejně tak jako do modernizace, automatizace a digitalizace strojového parku a procesů, jsou v dnešní době již nezbytnou součástí strategií moderních společností,“ dodává Marek Kloupar.