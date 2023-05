Investování do startupů má svá pravidla. Je také dobré, aby se ten, kdo chce financovat takové projekty, řídil obecně známými principy. Zhruba jeden z deseti startupů má velký úspěch, tři vrátí investované peníze zpět a ze zbylých šesti moc financí nezbude. Vyplývá to z vyjádření Karla Obluka, prezidenta Czech Business Angel Association (CBAA), národní asociace, která sdružuje andělské investory, tedy takové, kteří financují perspektivní malé a střední podniky s výrazným růstovým potenciálem.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Každý andělský investor by měl tedy počítat, kolik chce investovat, a pak tuto částku v optimálním případě rozložit do minimálně deseti startupů. „Hodnocení z pohledu startupu, který hledá investici, je samozřejmě složitější a velice záleží jak na fázi rozvoje firmy, tak na produktu a segmentu, ve kterém působí. Firma s hotovým produktem, který již generuje obrat, může pomýšlet na výrazně vyšší investici, než firma, ve které je produkt teprve ve fázi úvah a plánů,“ říká Obluk.

Jak začít s podnikáním? Nápady a příležitosti budou vždy, říká Benedikt Fischer

Jakou částku by tedy neměla překročit investice do začínajícího startupu? „Obecně by investice měla odpovídat přesně skutečným potřebám startupu pro rozvoj po dobu následujícího roku až dvou. Hodnota firmy souvisí s tržním a růstovým potenciálem, odvíjí se od velikosti trhu a vždy bude velmi individuální i podle schopností týmu zakladatelů a důvěry investorů v daný produkt. V prvním investičním kole by zakladatelé zcela jistě neměli nabízet více, než cca 25 procent společnosti,“ tvrdí člen představenstva CBAA Petr Skrla.

InfografikaZdroj: Deník

Je také třeba dbát na to, o jaký druh podnikání se jedná. Například kapitálová náročnost health tech segmentu (segmentu zdravotnické technologie) je výrazně vyšší, než potřeby startupu třeba z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jakou hraje pro investory další roli odvětví, ve kterém startup působí? Jak připomíná Skrla, zajímavost podniků se neodvíjí tolik od segmentu, jako spíše od základních podmínek úspěchu, což jsou unikátní řešení, skvělý tým, škálovatelnost, velikost trhu a podobně. „Nicméně health tech, deep tech (včetně AI/ML apod., jedná se o technologická řešení postavená na vědeckých či technických výzvách – pozn. autora), fin tech (finanční technologie) či kybernetická bezpečnost zůstávají favority,“ dodává Skrla.

Petr Očko z CzechInvest: Startupy mohou přinést věci, co dosud neexistovaly

V nadějném startupu musí investoři vidět výjimečnou hodnotu a růstový potenciál. „Ale to se může skrývat v produktu či řešení, týmu, trhu, trakce a podobně. A nejlépe ve všech těchto oblastech,“ říká Obluk.

Ve fázi, kdy andělští investoři vkládají do startupů finance, je totiž často produkt ještě ve velmi rané fázi, takže zajímavý nápad a především složení a kvalita týmu hrají naprosto zásadní roli.

Šikovných lidí s dobrými nápady je hodně

Nápadů s komerčním potenciálem je podle Obluka dost. „Technické znalosti jsou v ČR obecně na vysoké úrovni ve všech oborech. Co trochu zaostává, jsou schopnosti a zkušenosti obchodní,“ říká.

Na tom, že šikovných lidí s dobrými nápady je hodně, se shoduje také Jiří Skopový, lídr korporátního venture kapitálového programu Seed Starter České spořitelny. „Často je pak ale k realizaci daného dobrého nápadu ještě dlouhá cesta a je třeba s tím často pomoci,“ dodává.

Podle Skopového by nadějný startup měl mít jasnou dlouhodobou vizi a řešení se skutečně přidanou hodnotu pro své klienty, za které jsou ochotni platit. Dále velmi dobrého vlastníka (foundera) s kvalitními soft-skills (dovednostmi v oblasti chování), který bude schopen vybudovat motivovaný tým a provézt startup všemi turbolencemi, které ho čekají.

Jak na začínající startup? Úspěšní podnikatelé se dělí o zkušenosti

„Klíčové je být schopen rychle reagovat na potřeby klientů, změny na trhu a stavět produkt raději podle klientských potřeb, nikoliv podle toho, jak to vidí on sám. Také je důležité znát své přímé a nepřímé konkurenty, a to i globálně. Očekáváme, že startupy se budují s mezinárodní ambicí,“ říká Skopový.

Úmrtnost startupů zůstává vysoká

Každý správný investor by si podle něj měl být vědom rizik. Úmrtnost startupů je totiž pořád vysoká. „To se dá řešit například investicemi do fondů, které mají portfolio zainvestovaných firem, a riziko tím ředí. Určitě si ale myslím, že investice do mladých technologických firem jsou cestou, jak se spolupodílet na budoucnosti, a za mě je tedy takové téma atraktivnější, než řada jiných oblastí pro investice,“ říká Skopový.