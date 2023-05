Uspět se startupem vyžaduje spoustu dřiny a úspěch nikdo dopředu negarantuje. Také rady začínajícím podnikatelům tohoto typu od lidí, kteří se svými projekty uspěli, nejsou vždy stejné. Michal Šmída, CEO a zakladatel online platební služby Twisto, například radí nehonit se jen za naleštěnými povrchními čísly nebo články v médiích, ale budovat opravdu kvalitní a zdravou uživatelskou základnu, která generuje pozitivní marži a vede k celkové profitabilitě startupu.

„Dnes chtějí investoři vidět kvalitní byznys plán a ambici budovat soběstačný byznys, ne jen hezké slidy s hokejkovým růstem každý rok – tato doba je za námi,“ upozorňuje Šmída.

Zakladatel a CEO mobilní aplikace Qerko Lukáš Kovač zase doporučuje zjistit si také informace o tom, jak velký podíl se odevzdává v jednotlivých investičních kolech a jak velký podíl máte mít na začátku.

„Nakreslete si, jak bude vypadat cap-table po několika investičních kolech a kolik z toho zůstane vám. Je to hodně důležité. Dnes už bych řekl, že foundeři mají být maximálně dva. Pokud dáte podíl dalším lidem, pak minimální. Počítejte s tím, že každý druh byznysu je jiný a každý má svá specifika a dynamiku. Jeden je zpočátku pomalý a s vyššími nutnými investicemi, zato s krásným koncem. Jiný přinese revenue rychleji, ale může být zbytečně zastropovaný,“ říká Kovač.

Ať mají startupisté jakýkoliv byznys model, vždy musí podle Kovače na konci dne vydělat peníze. Měli by mít plán, jak chtějí vydělat, a také, co k tomu potřebují. „Každý investor se vás hned zeptá na byznys model, plán a jak chcete investici použít. I v případě, že děláte prospěšnou věc, s penězi to půjde snáz,“ dodává Kovač.

Marek Vašíček, spoluzakladatel a technický ředitel FTMO, projektu, který hledá zkušené obchodníky, zase začínající podnikatele motivuje: „Když máte v hlavě nápad na startup, jděte do toho.“

Startupisté by ale měli podle něj smazat všechny romantické představy. „Zaměřte se na vlastní čísla a pracujte na tom, abyste vydělávali peníze. Investoři za vámi přijdou sami. Soustředit se hned na začátku jen na valuace a pálit externí kapitál podle mě není ta správná cesta. Nejdůležitější ale je, abyste z toho všeho neměli příliš velký strach,“ říká Vašíček.

Jednoduchá matematika

Softwarové společnosti Mews zase hodně pomohlo spojení se zahraničními investory, kteří rozuměli jejímu oboru a uměli jí otevřít dveře pro vstup na zahraniční trhy. „Platí zde prostě jednoduchá matematika. Když jste přítomní na více trzích, máte větší potenciální uživatelskou základnu. V dnešním globalizovaném světě je to daleko jednodušší než dříve,“ tvrdí zakladatel Mews Richard Valtr. Důležité je podle něj také postavit si dobrý tým, kterému lze věřit a nedívat se na to, jestli startupisté kontrolují firmu sami nebo s týmem.

„Nejdůležitější je mít kolem sebe lidi, kteří dokážou dělat dvě věci najednou a samostatně - na začátku nemáte čas někomu stát za zády. U nás ve firmě funguje otevřenost v rámci firemní kultury a dělat transparentní rozhodnutí, kterým všichni ve firmě rozumí. Myslím si, že čím více máte zaměstnanců, tím více si musíte na otevřenosti zakládat. Cokoli zatloukat se vám vždycky vymstí, hlavně co se týče rychlosti,“ dodává Valtr.

Evžen Englberth, CEO a spoluzakladatel společnosti Tropic Square, která vyvíjí transparentní čipy, zase upozorňuje, že nezáleží na věku, v jakém si chce někdo založit startup. „Když ne teď, tak kdy? Pokud máte nápad a vizi, jděte si za tím. Zásadní je stanovit si nejen dlouhodobé cíle, ale také ty krátkodobé, rychleji dosažitelné, které vám po splnění dají chuť a energii do další práce,“ říká Englberth.

Začínající startupisté by se podle něj neměli bát mluvit o problémech a růžové brýle hodit někam hluboko do skříně.

„I když pouze nebe je limit, je také důležité umět se na věci podívat racionálně a zůstat stát pevnýma nohama na zemi. Chraňte svoje know-how a nepodceňujte vztahy mezi partnery, nebo vás to později kousne do zadku. A to nejdůležitější, věřte sami v sebe,“ radí Englberth.

Podle Jakuba Kadlubiece, vedoucího vývoje, a Veroniky Danielové, produktové manažerky ve společnosti Pipedrive, by se začínající startupy měly důkladně seznámit s oblastí, ve které chtějí působit, a zaměřit se na řešení problémů a potřeb svých zákazníků.

„Sám Pipedrive je toho příkladem, neboť jeho zakladatelé byli původně obchodníci, kteří chtěli dělat svou práci lépe, udržovat si přehled o zakázkách a mít vše organizované a nasdílené na jednom místě. Zkrátka nechtěli svůj čas pálit operativou a repetitivními úkony. Díky tomu měli perfektní znalost toho, co takový obchodník potřebuje a za co je ochotný zaplatit,“ říká Kadlubiec.

Klíčová otázka

Pipedrive přišel s první CRM (řízení vztahů se zákazníky) platformou, kterou vytvořili prodejci pro ostatní prodejce. Startupisté by si podle Danielové měli položit otázku: Komu a jaký problém nebo potřebu pomůžeme vyřešit?

„U nás se při vývoji držíme takzvané ‚customer obsession‘, tedy doslova ‚posedlosti zákazníkem‘. Nejvíc se totiž osvědčuje přímý kontakt – často si se zákazníky povídáme a probíráme, jak vypadá jejich pracovní den. Díky tomu víme, co je nejvíce zdržuje, co jim úplně chybí a nebo by mohlo jít lépe. Následně ověřujeme, jestli náš návrh problém opravdu řeší,“ dodává Danielová.

Oba doporučují dát zákazníkům do ruky produkt už v brzké fázi vývoje a sledovat, jak jej používají v reálném prostředí. Tím lze na začátku získat mnoho cenných poznatků.

„Od prvního dne je hlavní trh USA. Chovejte se ke všem penězům od investorů, jako by to byly poslední peníze, které kdy na byznys získáte,“ říká pak Juraj Masár, CEO a spoluzakladatel Better Stack, společnosti, která se zabývá automatizací monitoringu stavu, dostupnosti a změn webových služeb.

Masár také radí být extrémně konzervativní a neutrácet skoro za nic. „Před fází product/market fit chcete hlavně přežít. Drtivá většina startupů skončí kvůli vlastním problémům, ne kvůli konkurenci. Pracujte hodně a tvrdě! A hlavně neberte svůj byznys ani sebe příliš vážně,“ dodává Masár a upozorňuje, že všechny zdroje, které začínající startupisté potřebují, jsou dostupné online. „Y Combinator resources, ‚How to start a startup‘ přednášky ze Stanfordu na YouTube, ‚Designing the Ideal Bootstrapped Business with Jason Cohen‘, eseje Paula Grahama. Jděte si pro ně!“ doporučuje.