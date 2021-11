S dalším zpřísněním opatření nám ubudou zákazníci, reagují provozovatelé služeb na nová vládní opatření, která podmiňují vstup do restaurací, bazénů nebo kadeřnictví pouze potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci. Povinnými kontrolami bezinfekčnosti už přišli podnikatelé o významnou část klientů. Nyní si myslí, že by jim vláda měla ušlý zisk kompenzovat.

Snímky z restaurace Plzeňka v Riegrově ulici v Plzni. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Ředitel plaveckých areálů v Plzni Tomáš Kotora Deníku řekl, že návštěvnost klesá podle toho, jak se zpřísňují opatření. „V současné době jsme byli v situaci, kdy k nám chodilo zhruba už jen 400 lidí denně, přičemž před covidem k nám běžně chodilo až 1600 lidí za den. Vůbec si nedovedu představit, jak to bude vypadat od pondělí. Určitě to bude problém,“ upozornil s tím, že vláda by měla podnikatelům platit kompenzace.