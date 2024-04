Oblíbená hračka vzniká v liberecké rodinné firmě Novoplast, kde ji vyrábí z polypropylenu s potravinářským atestem na čtyřech strojích. Tato plastická hmota ve formě kuliček s přídavkem barevného pigmentu se za teploty 190 stupňů Celsia vstřikuje do formy. Následně se zchladí a zhruba po šedesáti vteřinách se promění ve výlisky, tedy jednotlivé díly auta. Ty následně smontují. Celkem se Tatra 148 skládá z dvaadvaceti dílů včetně osiček, výroba jednoho kusu včetně montáže zabere deset minut čistého času. Jeden model o délce 72 centimetrů si vyžádá 2,6 kilogramu plastické hmoty. „Kdybyste před kancelář společnosti Dino Toys v Praze postavili do řady všechny tatrovky, které jsme za tu dobu vyrobili, směrem na východ by končila řada u Liptovského Mikuláše a směrem na západ u Stuttgartu,“ svěřil se se zajímavostí jednatel Novoplastu Jiří Vošoust. „Novoplast je pro mě nejen garant kvality, ale také firma, která nese stejné hodnoty a vyznává stejnou filozofii jako my,“ podotkla Miškovská.

Když před deseti lety hledala společnost Dino Toys cestu, jak rozšířit portfolio, které se do té doby skládalo z deskových her a puzzlů, vzpomněli si její představitelé na tatrovku. Pátrali a odhalili, že původní formy skončily ve sběru. Navázali jednání s Tatrou v Kopřivnici, získali exkluzivní licenci a vyrobily formy nové. „Výsledkem je tak inovativní tradiční Tatra 148, která se za tu dobu stala jedním z nejúspěšnějších hračkářských produktů na českém trhu,“ řekla jednatelka Dino Toys Kristýna Miškovská, která je zároveň vnučkou tvůrce legendární deskové hry Dostihy a sázky Ladislava Mareše.

Tatra vzniká ze zdravotně nezávadných materiálů a barviv a disponuje bezpečnostní aretací proti vyklopení korby. Nejenom díky tomu získala certifikát Bezpečná a kvalitní hračka, která je vhodná pro děti od jednoho roku věku. K tradiční tatrovce přibyly v roce 2016 třiceticentimetrové modely jako tatrovka míchačka, Tatra hasičské auto či Tatra valník. Nejnovější model, který řadu doplnil před pěti lety, je modro-žlutý bagr, který se letos v květnu dočká nové, oranžovo-žluté podoby, která vychází z reálné předlohy. Přestože oblíbená hračka získala novou barevnost, stále se největší popularitě těší klasická oranžová. V oblíbenosti následuje červeno-modrá, v závěsu se drží khaki a růžová a nakonec to je modrá barva. „Existují ale i další barevné kombinace, které vznikají v rámci zakázkové výroby. Například pro Mall.cz tak vznikla série červených Tater a v Albertu je k dostání světle zeleno-žlutá edice,“ informovala jednatelka Dino Toys.

Hračka unese sto kilo

Nosnost Tatry 148 od značky Dino je sto kilogramů. Každé tři roky prochází testováním v českobudějovické pobočce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, který posuzuje zdravotní nezávadnost i mechanické vlastnosti auta. V libereckém Novoplastu se zabývá technickou kontrolu osmapadesátiletá Vlasta Antesová, která měří a kontroluje, aby hračky měly správné parametry. Pracuje zde už dvaadvacet let a neměnila by. „Práce mě baví, stále je něco nového,“ podotkla s tím, že ona sama má doma tatrovku. „Růžovou, protože mám roční vnučku, tak si spolu hrajeme,“ pochlubila se.

Z výroby schodů mu zůstaly dřevěné odřezky. Než aby je vyhodil, začal z nich pan Pavel vyrábět úžasné hračky:

Nápaditý dědeček vyrábí pro vnoučata úžasné hračky. V obchodě takové nenajdete

Ikonická česká hračka se těší oblibě i v zahraničí. Je známá převážně v zemích východní Evropy. V rámci exportu se tedy nejvíce vyváží do Německa, především do oblasti bývalého východního bloku. „Zamířila i do vzdálenějších zemí, například do Izraele,“ dodal marketingový ředitel Dino Toys Václav Miškovský.

Česká rodinná firma Dino Toys již 30 let přináší zábavu pro děti i dospělé. Je největším tuzemským vydavatelem deskových her, puzzle, karet i hraček, které znáte pod značkou Dino. Patří k nim legendární deskovky jako Dostihy a sázky, Člověče nezlob se! nebo Z pohádky do pohádky, ale i hry reflektující nejnovější trendy. „Máme vývojové oddělení, každý rok se snažíme přicházet s novinkami a novými autorskými hry, kterými se snažíme oslovovat současného zákazníka,“ podotkla Miškovská. Zároveň se snaží bourat genderové stereotypy. „Nové generace přemýšlí už trochu jinak a před nimi stojí výzva, jak oslovovat nové trendy a jak otevírat témata, pro které ještě není v herním světě místo. Já i manžel vnímáme silnou potřebu stereotypy bourat. Český zákazník je velmi konzervativní, hračka je prostředek, jak můžete kultivovat zákazníka od útlého věku,“ dodala.