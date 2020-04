Zapojila se totiž do iniciativy technologických firem a začala s výrobou nerezových skříní pro plicní ventilátory, které vyvinuli odborníci z Českého vysokého účetní technického. „Na projektu plicních ventilátorů spolupracujeme s třebíčskou firmou MICo Group. U nás se už rozběhla výroba ovládací skříně. A předpokládá se, že jsme připraveni se podílet i na kompletaci finálních výrobků. Nyní počítáme s výrobou přibližně padesáti ventilátorů za den, jsme však připraveni kapacitu podle potřeby násobně zvýšit,“ vyjádřil se Jiří Kabelka, výkonný ředitel DELu.

Žďárská společnost se do boje proti koronavirové infekci zapojila i jinak. Její zaměstnanci rozvážejí ochranné štíty. „S výrobcem štítů jsme se domluvili na spolupráci při jejich distribuci. Celkem dva tisíce štítů jsme dosud rozdali v nemocnicích na Vysočině, dalších tisíc putovalo do celého Jihomoravského kraje, ať už do Brna, Břeclavi nebo Znojma,“ řekl Kabelka.

Štíty produkuje i výrobce Igráčka

Do ochranných štítů se nově pustil i výrobce hraček, společenských her a legendárního Igráčka z Nového Veselí. Dokáže vyprodukovat až tři tisíce kusů denně. Jejich cena je nastavena tak, aby pro firmu nebyla výroba ztrátová a zajistila práci zaměstnancům.

„Když přijdou problémy, může každý zvolit jiný přístup k jejich řešení. Jeden hodí flintu do žita, druhý ji ale nabije a střílí na terč. A právě střelbu na terč jsme zvolili my. S březnovým uzavřením kamenných prodejen totiž přišel výrazný propad tržeb. Majiteli naší společnosti bylo jasné, že pokud firma nebude okamžitě reagovat, bude zle. Nejenže může být současné dění fatální pro léta budovaný český podnik, ale zejména pro více než padesátku jeho zaměstnanců,“ vysvětlil přechod z původní výroby na tu současnou marketingový manažer společnosti Efko Nové Veselí Zbyněk Čech.

„Ohlas zákazníků napovídá, že naše štíty jsou dobrým řešením. Zejména v poměru cena - výkon. Byla by škoda tento výrobek „zahodit“. Zřejmě ho budeme vyrábět i po odeznění koronavirové nákazy,“ doplnila jeho slova obchodní ředitelka Efka Alena Trávníčková.