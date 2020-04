Pražští radní tento týden oznámili, že vítězem tendru s odhadovanou cenou 160 milionů korun se stalo sdružení Sudop Praha, Sudop EU, Metroprojekt a A69-architekti. Posledně jmenované studio už navrhlo podobu terminálu.

Město vybíralo ze čtyř nabídek, vítěz přišel s cenou 141,6 milionu bez DPH. Ve hře byly ale levnější možnosti. Smích ON požadoval za projektovou dokumentaci 128,3 milionů korun. Byl ale vyřazen: odbor investora hlavního města Prahy, který soutěž organizuje, usoudil, že firma nesplnila podmínky, když nedodala originál bankovní záruky.

„Nesouhlasili jsme s tím a podali jsme námitku. Podle zákona jsme na to měli 15 dní, ale ještě v této lhůtě, než jsme ji podali, radní rozhodli o tom, že vybrali rovnou vítěze. Je to pro nás nepochopitelný krok, a to zejména ve vztahu k tomu, že jsme jako účastník zadávacího řízení dosud neobdrželi od zadavatele oznámení o výběru dodavatele. Tento postup opravdu není v souladu se stále platným zákonem o veřejných zakázkách,“ řekl Ivo Šimek, šéf AFRY CZ.

Magistrát postupoval podle zákona

Dceřiná společnost skandinávského projektantského gigantu se 17 tisíci konzultanty nedávno oznámila, že chce na českém trhu výrazně expandovat a rozbořit zdejší nepříliš konkurenční trh s projekčními zakázkami díky skandinávské síle a pověstné transparentnosti.

Mluvčí hlavního města Vít Hofman odmítá, že by magistrát pochybil, ale konkrétně nevysvětlil, jak je možné, že město rozhodlo o vítězi ještě před tím, než doběhla lhůta na podání námitek.

„Vzhledem k tomu, že zadávací řízení ještě nebylo ukončeno, nemůžeme vám bohužel v tuto chvíli poskytnout konkrétní informace, které se týkají účastníků, jejich nabídek či postupu zadavatele,“ řekl Hofman. „Obecně pro dodavatele existují v zadávacím řízení zákonné náležitosti a s jejich nesplněním je spojena povinnost dodavatele vyloučit, a to i přesto, že by jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější,“ dodal. „Magistrát tak postupoval a postupuje zcela podle zákona,“ tvrdí.

Přežitek doby předdigitální

Zakázka na smíchovský terminál patří svým rozsahem mezi největší projekční zakázky, které v Česku veřejní zadavatelé vypsali. Při posuzování hrála roli například i kvalifikace a zkušenost hlavního inženýra projektu a hlavního architekta projektu. Projektanti budou spolupracovat se Správou železnic, která chystá rekonstrukci samotné nádražní budovy; její zahájení odložila právě s odkazem na záměry města. Správa železnic chce na nádraží přenést své sídlo z Dlážděné ulice.

Podle Ivo Šimka nejde přitom jen o problém s výkladem požadavku na bankovní záruku a o toto konkrétní výběrové řízení. „Samozřejmě záruku máme správně a doložili jsme ji včetně dobrozdání banky, že k jejímu uplatnění zadavatelem její originál opravdu nepotřebuje. Je to přežitek doby předdigitální a rigidní přístup zadavatele je v mezinárodním kontextu velmi neobvyklý. Nehledě na to však naši právníci našli i další procesní chyby v celé soutěži. Pro naše švédské akcionáře je velkým zklamáním být svědky takovéhoto počínání. Je to bohužel mezinárodní ostuda pro celý náš trh, a to i ve vztahu k nedávno zrušené soutěži na projektovou dokumentaci pro první úsek vysokorychlostní tratě Běchovice – Poříčany,“ dodal Šimek.