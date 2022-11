Dozlatova pečená husa patří k oslavám svatého Martina téměř jako Ježíšek k Vánocům.

Ale kde se tato tradice vzala?

Tradují se dvě legendy ta první říká, že husy při bohoslužbě na svatého Martina tak rušily, že nyní každý rok pykají na pekáči. Druhá praví, že se svatý Martin před zvolení biskupem ukrýval v husníku, kde ho svými hlasitými zvuky prozradily husy, a proto musel být jmenován. Husa se stala symbolem tohoto svátku a připravit si ji můžete třeba s červeným moravským zelím a bramborovými knedlíky.

Zdá se vám příprava husy složitá a bojíte se, že to tentokrát už nezvládnete? Nevěšte hlavu. Máme pro vás tip, který vás zaručeně potěší! Na pražském a brněnském Dáme market nyní najdete svatomartinskou husu s knedlíkem a se zelím v podobě hotovky, kterou pro vás připravil šéfkuchař Filip Sajler a tým Cibule.

Pečené husí stehno, bramborové špalíčky, červené zelí se šťávou a smaženou cibulkou od Filipa Sajlera je chutné i po ohřátí. Šefkuchař a jeho tým si zakládá na poctivém výběru ingrediencí a surovin a precizní kulinářské technice.

“Pečené husí stehno vaříme 15 hodin metodou sous-vide společně s bylinkami a jablky, vaříme ve vakuu na 80°C. Následně stehnu v troubě dopřejeme křupavou kůrku, a tak zajistíme, že jsou po ohřátí křehká a šťavnatá. Červené zelí ovoněné badyánem připravujeme s tajnou přísadou šéfkuchaře a svou chutí skvěle doplňuje maso,” vysvětluje Filiip Sajler.

Krabičku s pokrmem dostanete ošetřenou skandinávskou technologií, takže vám pokrm vydrží čerstvý i několik dní. I po ohřátí je chuť husy stejně plnohodnotným zážitkem jako právě servírované z restaurace.

Vedle hotovek od “kluka v akci” Filipa Sajlera si mohou zákazníci vybrat z široké nabídky svatomartinských menu, které připravují partnerské restaurace Dáme jídlo.

“O svatomartinskou husu je každoročně velký zájem ze strany našich zákazníků. Lidé rádi slaví doma v rodinném kruhu a objednat si svatomartinské menu z některé z našich partnerských restaurací na Dáme jídlo je ideální řešení bez práce. Proto si i letos budou moci naši zákazníci vybrat z rozmanité nabídky od restaurací na naší platformě,” uvádí Dita Jůnová, food campaign manažerka z Dáme Jídlo.

Je pro vás svatomartinská husa tradicí a chcete si pečínku připravit doma? Vyzkoušejte náš recept, s nímž docílíte křupavé kůrky i křehkého masa uvnitř.

Na pečenou husu s moravským zelím budete potřebovat:

1 husa

2 cibule

4 stroužky česneku

1 snítka tymiánu

1 větší sklenice červeného zelí

2 lžíce třtinového cukru

1 jablko

2 lžíce kmínu

3 lžíce hladké mouky

1 lžíce sádla

ocet

voda

sůl

S přípravou husy začněte den před samotným pečením. Vyndejte ji z lednice, důkladně očistěte od zbylého peří, případně odstraňte sáček s vnitřnostmi. Připravte si pekáček, do kterého husu následně uložíte. Husu pořádně osolte a okmínujte, a to jak zvenku, tak i zevnitř. Se solí ani kmínem rozhodně nemusíte šetřit. Takto připravenou husu vraťte zpět do lednice a nechte ji tam přes noc odpočívat.

Druhý den vyndejte husu z lednice přibližně 3 hodiny před samotným pečením. Mezitím si oloupejte cibuli a česnek a opláchněte snítku tymiánu. Před pečením vložte do vnitřku husy cibuli, stroužky česneku i tymián. Husu zakryjte poklopem a nechte ji péct při teplotě 90 stupňů přibližně 8–10 hodin. Během této doby nemusíte husu ani podlévat, ani propichovat nebo otáčet.

Hodinu před vyjmutím z trouby sundejte poklop, zvyšte teplotu na 170 stupňů, husu přelijte výpekem a nechte ji ještě přibližně hodinu péct, dokud nebude mít krásně křupavou a zlatavou kůrku.

Na Moravské zelí si nejprve rozehřejte kastrůlek s trochou sádla. Nakrájejte cibuli na kostičky a nastrouhejte jablko najemno. Cibuli přidejte do kastrůlku a nechte ji zpěnit. Poté přidejte nastrouhané jablko a cukr a vše nechte zkaramelizovat. Na závěr přidejte zelí, okmínujte ho, osolte a podlijte vodou. Za občasného míchání ho duste přibližně 25 minut. Hotové zelí dochuťte octem a cukrem a zahustěte jíškou ze sádla a hladké mouky.