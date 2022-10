„Nové zaměstnance hledáme zejména v oblasti CNC obrábění, MAG svařování, unikátní technologie spojování, vypěňování či kontroly kvality,“ popsal finanční ředitel Nemak CZ Jaroslav Šulc. Schránky baterií pro nové elektrické vozy automobilky Mercedes-Benz projdou celkově 35 různými výrobními kroky a vzhledem k velikosti a váze jednotlivých komponentů se počítá s plně automatizovanou linkou.

Nemak chce do areálu v Podbořanech investovat několik desítek milionů euro. Díky novému závodu s jiným zaměřením získá společnost podle Šulce pestřejší výrobní portfolio. „Elektromobilita má do budoucna nahradit ustupující výrobu spalovacích motorů a pro společnost Nemak to znamená možnost účastnit se na rozvoji tohoto odvětví,“ vysvětlil.

Nabídka kempů se každý rok zlepšuje. Nejlepší je podle ankety Camping Rožnov

Společnost Nemak byla založena v roce 1979 v Monterrey v Mexiku, v 16 zemích světa má 36 výrobních závodů orientovaných na spalovací motory – produkují zejména hlavy válců, bloky a převodovky. V regionu je známý závod v průmyslové zóně Joseph v Havrani u Mostu, kde pro automobilový průmysl téměř dvacet let Nemak vyrábí především hliníkové díly. Druhou továrnu v České republice chce společnost otevřít na začátku roku 2023 právě v Podbořanech.

Nemak se zařadí k několika továrnám, které ve městě zaměstnávají větší počet lidí. Dalšími jsou například Valeo, Izopol nebo Logit. Podbořany mají jednu z nejnižších nezaměstnaností mezí městy a obcemi v okrese Louny, a to pět procent. Zda v novém provoze najde zaměstnání někdo z těch, kteří jsou nyní v evidenci úřadu práce, se teprve ukáže.