Společnost s globální působností, která v Mostě zaměstnává více než 150 lidí, vyrábí speciální plastové díly do osobních aut a dávkovače do automatů na kávu používané například na letištích. Jednotvárnou a fyzicky náročnou práci zastávají ve velebudické hale roboti.

Od té doby se ale hodně změnilo. Společnost výrobu přesunula do nové moderní haly, kterou si nechala postavit v průmyslové zóně Velebudice na okraji Mostu. Vedení firmy závod slavnostně otevřelo v pondělí 20. září.

Vzpomínáte si na scénu z prvního dílu televizního seriálu Most!, kde prostořeký hlavní hrdina Luďan dostal v práci padáka po hádce se šéfem? Tahle scéna se natáčela v továrničce švýcarské firmy Forteq v Kopistech u Mostu.

