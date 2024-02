Třetí ročník Filipova poháru finanční gramotnosti zná vítěze. Druhé místo obsadili žáci ze Všeobecného a sportovního gymnázia Vimperk a třetí skončil tým ze Základní školy Senice na Hané. Finálového klání se zúčastnilo 14 týmů z celého Česka složených z žáků šestých tříd a prim víceletých gymnázií. Děti po celý den soutěžily v pěti různých hrách z oblasti peněz, finanční gramotnosti a kybernetické bezpečnosti.

Jednotlivé soutěže připravila ČSOB ve spolupráci s partnery Filipova poháru – Policií ČR, Českou asociací science center a Českou národní bankou.

Zdroj: ČSOB„Výuka finanční gramotnosti má v českých školách stále prostor ke zlepšení. Přitom jsou znalosti a dovednosti v oblasti financí a online světa základními předpoklady správného rozhodování v každodenních životních situacích, nejen při sjednávání finančních služeb. Proto jsme se rozhodli v tomto směru atraktivním způsobem edukovat děti již od útlého věku, a to pomocí naší aplikace Filip, soutěže Filipův pohár finanční gramotnosti a také pomocí fyzických přednášek našich ambasadorů ve školách,“ říká Jitka Hajičová, šéfka programu ČSOB Finanční, digitální a udržitelné vzdělávání pro školy.

„Školáci nás velice překvapili svými znalostmi z finančního světa. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům patří obrovská gratulace,“ doplňuje Jitka Hajičová.

Děti si mohly prověřit své vědomosti z oblasti kyberbezpečnosti, vžít se do role úvěrového specialisty nebo si vyzkoušet hospodaření s rodinným rozpočtem. V rámci hry Velká kryptokrádež – závod s časem se děti staly policejními vyšetřovateli a na závěr soutěžního dne si mohly prohlédnout expozice Návštěvnického centra České národní banky. Vítězové si odnesli hodnotné ceny. Jitka Hajičová také předala speciální ocenění Zlatý Filip paní učitelce Janě Doležalové ze ZŠ Vimperk za přínos ve výuce finanční gramotnosti.

O Filipově poháru

Filipův pohár finanční gramotnosti navazuje na aplikaci Filip, kterou ČSOB vyvinula jako interaktivního virtuálního pomocníka pro finanční i digitální vzdělávání. Soutěž je určená pro pětičlenné týmy žáků 6. tříd základních škol nebo prim víceletých gymnázií. ČSOB na ní spolupracuje s Policií ČR, Českou národní bankou a Českou asociací science center. Tato soutěž je součástí dlouhodobého programu ČSOB na podporu finančního vzdělávání a digitální bezpečnosti, který nabízí praktickou výuku se zapojením pracovníků banky základním i středním školám, online materiály i akreditovaný kurz pro učitele.

O aplikaci Filip

Aplikaci Filip – Poznej svět financí mohou používat děti i rodiče, a to buď sami, nebo ve skupinách. Učitelé mohou aplikaci zahrnout do výuky, nechat se jí inspirovat a využívat ji celou, nebo jen její části on-line i offl-ine. Aplikace nabízí hravou formu výuky pomocí modelových situací vycházejících z reálného života. Využívá videa, audio-nahrávky a výpisky a může být používaná jak ve webovém prohlížeči, tak i na mobilu. Pomocí aplikace se děti dozví, jak fungují peníze, jak sestavit domácí rozpočet, jak bezpečně používat moderní technologie a jak nespadnout do dluhové pasti. Filip jim i vysvětlí, jak fungují různé finanční produkty a platební metody a jak je správně, a hlavně bezpečně používat. Po složení závěrečného testu děti navíc získají Diplom finanční gramotnosti. Ke zvýšení motivace děti během výuky sbírají zlaťáky a odznaky za plnění úkolů a mohou tak soutěžit se spolužáky a kamarády ze třídy i z celé ČR. Týmového ducha jednotlivých tříd pak podporuje možnost celostátního soutěžení mezi třídami či celými školami.

Aplikace Filip – Poznej svět financíZdroj: ČSOB