Jak dodává majitelka, kočky dlouhé osamění v době uzavření nesnášely právě nejlépe. "Asi šestkrát jsme malovali, protože kocour Makulín se rozhodl značkovat prostor. Naštěstí to po kastraci ustalo. Kromě výmalby jsme nově uspořádali vnitřní prostory. Kočky dostaly nové poličky, škrabadlo a strom jsme přesunuli na zahradu," řekla.

Po dobu dlouhého lockdownu, který střídavě trval od loňského března, musela Kristýna navíc veškerou práci vzít na svá bedra společně s bratrem a rodiči, aby ušetřila na brigádnících. Ani tak to nevzdala, dál pečovala o kočky, vyráběla dorty na zakázku a průběžně se starala o opuštěné kočky a jejich odchyt v ulicích.

„Čerpali jsme sice nějaké dotace, kompenzační bonusy, ale bez podpory veřejnosti by to nestačilo. Hodně nám pomohly aukce. Díky nim jsme vydělali největší částku na nájem provozovny, který je 57,5 tisíce korun za čtvrt roku. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili. Lidé posílali krmivo i stelivo, což je úspora 25 tisíc korun měsíčně. Skutečně mohu potvrdit, že kladenská kočičí kavárna přežila hlavně díky lidem. Jejich solidarita je neskutečná,“ řekla Kristýna Lafková.

„Asi ze všeho nejvíce mě těší podpora od dárců, kteří mají sami málo, nemají práci a přesto posílají,“ dodala. Veškeré finanční prostředky, které lidé kavárně věnují, a jejich následné využití je možné si prověřit na transparentním účtu podniku.

Rozvolnění překvapilo i kočičí kavárnu

Protože se veřejnost po dlouhém lockdownu teprve rozkoukává, návštěvnost kavárny byla v prvním týdnu slabší. Jelikož bylo celý týden slunečno, využívali hosté kavárny nejvíce venkovní zahrádku v zadním traktu podniku. Provozovatelka musela vzhledem k náhlému rozvolnění ze dne na den sehnat narychlo šest brigádníků a zajistit potřebné potraviny na výrobu dortů i nápojů.

„Přesto počítáme s tím, že v létě bude návštěvnost tradičně slabá. Naše největší sezóna je pokaždé podzim a zima, díky kterým dokážeme vydělat na jaro a léto. O podzim a zimu jsme už ale druhým rokem přišli,“ sdělila majitelka.

„Vydělávat do rezervy jsme nemohli, ale věřím, že s podporou dobrých lidí to zvládneme. Na druhé straně i já se snažím dál pomáhat opuštěným zvířatům v ulicích. Tento týden jsme odchytávali kocoura v Kladně-Dubí, kterého budu mít následně doma v karanténě, a odchytávat budeme i tři kočky v jižních Čechách. Ty po veterinární péči odejdou do nového domova. To už je domluvené,“ dodala kavárnice, která provozuje svůj podnik v Kladně na náměstí nedaleko radnice od roku 2017.