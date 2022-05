Takové otřesy ve svém podnikání ubytovatelé nepamatují. Když se po uzávěrách kvůli šíření koronaviru sotva nadechli k životu, přišly další rány. Teď to konečně vypadá, že by letošní sezona mohla být už dobrá. Provozovatelé doufají, že letošní letní sezona přiláká množství českých turistů, kteří dají přednost tuzemské dovolené před tou v zahraniční.

„Už jsme zahájili. Zatím je to taková rozehřívačka, pár hostů tu už máme. Více rezervací je už od poloviny května. Na závěr roku přijdou školní pobyty, v létě pak běžní hosté. Těšíme se na to, že letošní rok by mohl být dobrý,“ uvedla recepční a zároveň vedoucí kempu v Oseku Kateřina Houšková. I zde museli současné ekonomické podmínky promítnou do cen. „Zdražili jsme naše služby o 5 až 10 procent,“ podotkla.

Autokemp u rybníka v Oseku získal v minulosti několik prvenství v žebříčku těchto ubytovacích zařízení v kraji. Podle Houškové je stále co vylepšovat. „Snažíme se průběžně inovovat zařízení kempu. Letos jsme přidali například další stůl na ping pong. Pracovali jsem na sociálním zázemí. Máme více odkládacích míst. V kempu jsou nové informativní tabule,“ vyjmenovala vedoucí některá vylepšení. K tradičním obyvatelům v kempu patří Holanďané. Ty tu mají už svá stálá obydlí. Přijíždějí na letní sezonu. Osek berou jako východisko pro své cesty po republice.

Covidovou krizi přežili

K vyhledávaným hotelům v Teplicích patří Panorama, umístěná na okraji Třešňovky a na úpatí hory Doubravka. I zde ale musí bojovat se současnou situací a vzpamatovávat se z nelehké covidové doby. Ale na rozdíl od některých jiných, kteří poslední roky nepřežily, tu fungují.

„V prvních třech měsících tohoto roku nepřesáhla obsazenost hotelu 15 %. Celkově se od listopadu potýkáme se ztrátou v řádech milionů. Duben byl pro nás jako spoluorganizátory několika akcí, které jsme do Teplic přivedly, výrazně lepším měsícem,“ uvedl ředitel Václav Prokeš. „Ale co nás čeká v těch dalších, to zatím lze těžko předpovídat,“ povzdechnul si. Po nedávném covidu podle něj přichází nová hrozba pro turistický ruch v podobě konfliktu na Ukrajině.

„Ať chceme, či ne, jsme stále vnímáni jako součást východního bloku. Vzhledem k masivní pomoci Ukrajině v nelehké chvíli, což plně podporuji, můžeme být západními hosty vnímáni jako země riziková. Jako lokalita, nedaleko od jejíž hranic probíhá válečný konflikt,“ myslí si ředitel hotelu.

Do budoucna proto Panoramu i další hotely v Teplicích čeká velký boj o návrat k rozumným ekonomickým cílům. „U nás teď začínáme tím, že ještě s větší vervou a pílí pracujeme na získání nových klientů. Snažíme se vymýšlet vlastní ryze regionální, ale i nadregionální akce. Pouze ty dokážou náš hotel znovu naplnit a přivést zpět k prosperitě,“ uzavřel Prokeš.

Koupání se prodraží

Novu sezonu už připravují také na Barboře. Koupání a rekreace u nejvyhledávanější vodní plochy na Teplicku letos podraží. Podle provozovatele se tu ceny neměnily už několik let, nějaké navýšení vstupného je proto prý v souladu s celosvětovou ekonomickou situací. „Nezvedali jsme ceny tři roky. Padesátka už není udržitelná. Nezvedneme to na stovku, ale o nějakou desetikorunu musíme,“ zmínil za provozovatele Pavel Tetřev.

Barbora patří k nejvyhledávanějším místům pro letní koupání na Teplicku. Je to zatopený důl. Voda tu má dobrou kvalitu po celé léto. Na břehu jsou stánky s občerstvením a další služby, včetně půjčovny lodiček, šlapadel. „Něco nás během sezony stojí údržba. Včetně sekání trávy. Stroje také nejezdí zadarmo,“ komentuje plánované navýšení vstupného Tetřev. Pro rodiny mají na Barboře na sezonu vždy zvýhodněné skupinové vstupné.