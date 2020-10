Zájem o ubytování takových hostů by měli i majitelé a provozovatelé menších penzionů. Jak se ale ukazuje, s jejich pomocí – za kterou by uvítali peníze v době, kdy hostů příliš není – se až tak nepočítá.

Jak uvedla Tereza Fliegerová, tisková mluvčí středočeských hasičů, právě hasiči dostali za úkol vytipovat místa, kam by se mohli přestěhovat lehčí případy z nemocnic. „Konkrétní seznam míst zatím nezveřejňujeme, je třeba dořešit další provozní věci, nechceme veřejnost mylně informovat, která místa to budou,“ uvedla Tereza Fliegerová, že finální rozhodnutí není na hasičích.

Je třeba dořešit řadu věcí: jak třeba bude fungovat personál a podobně. Tereza Fliegerová ale potvrdila, že zařízení musejí splnit několik podmínek: mít kapacitu nad 100 osob, možnost samostatného stravovaní, samostatné sociální zařízení a současně musí mít objekt i vlastní prádelnu.

Nutno však podotknout, že ačkoliv malé penziony a hotely nemusejí tyto podmínky splnit, měli by o ubytování pacientů zájem. Často by to byli totiž jediní hosté v současné době. Při oslovování hotelů a penzionů Deníkem se totiž nezřídka stalo, že odpovědí byla pouze hlasová schránka vypnutého čísla, nebo odpověď, že v hotelu nikdo k dispozici není – že je prostě zavřeno, protože nejsou hosté.

Drtivá většina provozovatelů se o chystaném kroku vlády stěhovat pacienty s lehčím průběhem nemoci do hotelů dozvěděla z médií. „Tím to ale pro mě skončilo. Myslím, že výběr si udělají sami,“ řekl Vladimír Storkup, který provozuje hotel Maxim v Berouně. Vzhledem ke koronavirové situaci je ale hotel prázdný, takže by ho taková možnost určitě zajímala. „Lidi jsou tak vystrašení, že nikdo nikam nejezdí,“ řekl.

Zájem je jedna věc, ekonomika druhá

Podle Pavla Havlíčka z hotelu Zelený strom v Hořovicích by se jednalo o zajímavou alternativu. „Nejsou ale známé parametry, o jaké pacienty by se jednalo, co bychom museli z naší strany zajistit, od toho se to odvíjí. Ale principielně si myslím, že to je správně,“ řekl.

Lenka Prousová, provozovatelka hotelu U Císaře v Mělníku uvedla, že o takové myšlence ještě nepřemýšlela. Otázka podle ní stojí na tom, jaká by byla kompenzace ze strany státu a o jaké pacienty by se jednalo. „Zatím se nám ale nikdo neozval, nikde není žádná nabídka práce zveřejněna,“ odpověděla stručně na dotaz Deníku, zda by hotel měl o takové hosty zájem v dnešní době, která cestování spíše nepřeje.

Jiří Janeček z příbramského penzionu Malý Janek uvedl, že zájem je sice jedna věc, ale ekonomické hledisko věc druhá. Podle něj by nemusel být problém ubytovat lidi, kteří mají lehký nebo bezpříznakový průběh nemoci. Pochybuje ale o tom, že by tato alternativa nahradila výpadek příjmů, jaký nyní hoteliéři zažívají.

„Museli bychom zvýšit náklady na dezinfekci a ochranné prostředky. Když by se to ve výsledku sečetlo, nevím, jestli by to byla významná pomoc,“ podotkl. Podle něj řada lidí nebude mít o tuto možnost zájem, dají přednost domácímu prostředí – třeba pobytu na chatě, pokud ji mají. „Spíše jde o to, aby stát nastavil jasná pravidla, zatím to je - jedna paní povídala,“ poznamenal.

