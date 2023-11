Generální manažerka divize profesionálních produktů společnosti L’Oréal pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Martina Slezáková v rozhovoru čtenářům Deníku vysvětluje, jak mohou i kadeřníci pomoci těžce zkoušené planetě.

Martina Slezáková, generální manažerka divize profesionálních produktů společnosti L’Oréal. | Foto: Foto: se svolením L'Oréal

Jak L'Oréal přistupuje k modernímu požadavku, aby byly salony udržitelnější?

Udržitelný přístup v každodenním provozu kadeřnických salonů nevnímáme pouze jako moderní požadavek ze strany finálních spotřebitelů, ale především jako náš závazek, jak pozitivně reagovat na enviromentální výzvy, kterým dnes všichni společně čelíme.

Proto se snažíme ke konceptu udržitelnosti v kadeřnických salonech přistupovat celkově. Od podpory vývoje a výroby inovativních profesionálních přípravků a jejich obalů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, přes informování a vzdělávání kadeřnické komunity o možnostech udržitelného fungování kadeřnických salonů až po poskytování nástrojů a řešení, jež umožní například snížit spotřeby vody v salonech nebo recyklovat aluminiové obaly.

Které kroky k plánované udržitelnosti budou podle vás nejtěžší?

Budu-li mluvit o fungování kadeřnických salonů samém, tak asi za nejnáročnější se dá považovat to, jak urychlit v co největším počtu salonů přechod k udržitelnějšímu využívaní zdrojů jako je například voda či energie. Jen pro představu: každý kadeřník či kadeřnice odhadem spotřebuje 22 litrů vody o teplotě 40° na umytí vlasů jednoho zákazníka nebo zákaznice salonu.

V České republice je aktivních přibližně 25 000 kadeřníků. Takže kdybychom to převedli do ročních čísel, tak se v českých kadeřnických salonech ročně spotřebuje jen na mytí vlasů přinejmenším 700 000 000 litrů vody. Kdyby se podařilo snížit spotřebu vody aspoň o 30 procent, tak by dopad byl viditelný pro každého majitele salonu nejen v nižší spotřebě vody, ale i v nižších nákladech za energii na teplou vodu.

Stres, úzkosti nebo sexuální problémy. Pomoci můžou on-line terapie s odborníky

Co pro to děláte?

Abychom kadeřníkům usnadnili přístup k informacím, co lze udělat pro udržitelný salon, uvedli jsme letos v Čechách program „Hairstylists for the future“ neboli Vlasoví stylisté pro budoucnost, který je součástí naší vzdělávací on-line Business akademie pro kadeřníky. V rámci tohoto programu se zaměřujeme především na oblasti udržitelného fungování kadeřnických salonů jako jsou hospodaření s vodou a energií, recyklace obalů ze spotřebovaného materiálu v salonech a třídění odpadu.

Jak vnímáte přístup evropských zemí k hospodaření s vodou? Uvědomují si dostatečně kritickou situaci?

Věřím, že ano. Voda je jedním z nejcennějších zdrojů naší planety, takže bychom měli počítat s každou kapkou. Jednou z priorit naší Divize Profesionálních produktů L’Oréal je poskytnout kadeřníkům i inovativní nástroje, které jim umožní snížit spotřebu vody na salonech. Jsem velice ráda, že jsme letos mohli uvést do prvních salonů speciální sprchové hlavice L’Oréal Water Saver. Ty snižují spotřebu vody při mytí vlasů až o 60 procent.

Hlavice Water Saver byla vyvinuta ve spolupráci se švýcarským technologickým start-upem Gjosa a její fungování je založeno na patentované technologii fragmentace vody. Tato technologie maximálně efektivně roztříští každou kapku vody do mikro kapének, které jsou následně usměrněny do jednolitého proudu. Díky tomu je oplachování vlasů efektivní, ale zároveň zajistí zákazníkovi vysoký komfort zážitku z mytí vlasů. Věříme, že zaváděním Water Saver můžeme kadeřnickým salonům dopomoci nejen ke snížení spotřeby vody a energie na ohřev teplé vody, ale také k udržitelnějšímu pracovnímu prostředí.

Jsem ráda, že Barbie ukazuje i svět handicapovaných, říká manažerka firmy Mattel

Zaměřujete se také na recyklaci hliníkových obalů v kadeřnických salonech. Co se s obaly po využití produktu děje? Jak jsou salony do vaší iniciativy zapojeny?

Kadeřnické salony nás k tomuto kroku dokonce přivedly. Každý den v kadeřnických salonech spotřebovávají produkty, které mají hliníkové obaly – jde například o tuby s barvou na vlasy, stylingové přípravky jako jsou laky na vlasy a tužidla či aluminiové melírovací folie. A sami majitelé salonů cítí, že v tomto směru by se dalo leccos vylepšit. I když je možné tento typ obalového materiálu velice dobře recyklovat, ne vždy se s ním správně nakládá a proto v určité míře vypadává z recyklačního kruhu.

Proto jsme v roce 2021 spolu s vybranými salony a kadeřnickými velkoobchody spustili projekt „PROVALUE“ na třídění a recyklaci hliníkových obalů a odpadů - tub od barev, stylingových obalů či aluminiových melírovacích folií. Klíčovým partnerem programu v ČR je společnost Metal Trade Comax, která se mimo jiné zabývá přepracováváním odpadů z neželezných kovů. Díky speciální technologii zpracovatele tohoto odpadu je možné recyklovat různorodý hliníkový odpad.

Jde o použité tuby od profesionálních kadeřnických přípravků, například barev na vlasy, zesvětlovačů a jiných, aerosolové nádobky pro styling, ale i použité melírovací fólie. Zpracovávají se do formy tzv. ingotů, které jsou dále využívány například v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví. Dalším krokem, na kterém teď pracujeme, je to, aby náš projekt PROVALUE mohl snadno využít co největší počet salonů.

Nelehká, ale krásná práce. Úspěšná brašnářka používá prvorepublikové náčiní

Společnost L'Oréal poměrně pravidelně získává od organizace CDP nejvyšší hodnocení za environmentální úspěchy při řešení změny klimatu, zajištění ochrany vody a lesů. Je to pro vás motivující?

Bezpochyby, jako lídr udržitelnosti chceme jít příkladem a hlavně nabízet řešení.

Jaká je dnes situace v kosmetické oboru? Nehrozí odklon zákazníků od kvalitních výrobků a služeb k levným nebo dokonce pochybným?

Věřím, že velká část koncových zákazníků je v dnešním digitálním světě velmi dobře informována o kvalitě různých profesionálních značek, se kterými kadeřnické salony pracují, a také o dlouhodobé kvalitě kadeřnických služeb, které salony poskytují. A v okamžiku, kdy si koncový zákazník najde „svého kadeřníka“, s jehož přístupem, poradenstvím, kvalitou a finálním výsledkem účesu je maximálně spokojený, tak se stává velice loajálním. Kadeřnická profese totiž stále zůstává jedinečnou profesí, kde inspirace, talent, kreativita a šikovné ruce kadeřníka hrají klíčovou roli.