"Výroba se hlídá až do konečného produktu, který má mezinárodní certifikaci. Což představuje určité náklady, ale na druhou stranu tím myslíme na životní prostředí a dá se říci, že PET lahve tak znovu žijí," uvedla. Na výrobu jednoho trička je zapotřebí řádově 12 PET lahví.

Vývoj produktu trval zhruba rok. Trička a microfleecové mikiny doplní v nejbližší době mikiny v kombinaci 80 procent bavlna a 20 procent recyklát. "Úspora primárních zdrojů, zvyšování podílu druhotných surovin, přechod na obnovitelné zdroje - s tím vším a ještě s mnoha dalšími ekologickými aspekty jako složkami konceptu cirkulární ekonomiky, se i my v rámci udržitelnosti a společenské odpovědnosti setkáváme stále častěji," uvedl ředitel Jan Chovanec.

Obchod s Ruskem ukončili

Textil společnosti Malfini je také z organické bavlny, z bambusu, viskózy. Prodej firma postupně rozšiřuje. V současnosti dodává zboží, které se vyrábí v Asii, do třiceti zemí Evropy. "Dodávali jsme i do Ruska, což jsme stopli okamžitě po ataku Ruska na Ukrajinu. S tou nadále obchodujeme. Nejsou to už takové objemy zakázek jako v roce 2021, jsme zhruba na šedesáti procentech," uvedla Weberová.

V roce 2019 dosáhly tržby firmy 1,4 miliardy korun, loni 1,8 miliardy. "Letos atakujeme hodnotu 2,5 miliardy korun," uvedla marketingová ředitelka. Logistický sklad v Ostravě má firma z 80 procent zaplněn. Právě zachování skladových zásob pomohlo podle Weberové překonat covidovou dobu. "Neskončili jsme s objednávkami textilu na začátku pandemie, věřili jsme, že se obchod zase rozběhne. Naši konkurenti vyčkávali a pak neměli zásoby na skladu," uvedla Weberová. Díky ekonomickému růst firma neustále mírně zvyšuje počet zaměstnanců, aktuálně jich má 350.