Láska ke chmelu, touha po poznání, nesmírná chuť vytvořit něco výjimečného, to vedlo Tomáše Podzimka s přáteli k přípravě nového pivovaru. Nese název Pivovar Pivní Skaut a pro veřejnost otevřel 6. srpna.

V Chebu bude téct pivo proudem, otevírá se nový pivovar. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Vše to vzniklo v roce 2013, kdy se sešla parta přátel, kteří si začali říkat Pivní skauti, začali objíždět jednotlivé pivovary, chodit na exkurze, začali se zajímat o pivovarnictví, no a po pár letech tři z členů, kterých bylo původně osm, začali chodit do školy a dělat v Říčanech učební obor pivovarnictví, sladovnictví. Později se z nich stali sládci,“ říká Tomáš Podzimek, předseda představenstva akciové společnosti Pivovar Pivní Skaut.