Před třiceti lety se v Městském pivovaru Domažlice vařilo pivo Prior a nyní mají lidé možnost ho znovu ochutnat. Sládkové se podařilo získat původní recepturu a podle ní vaří i nyní ve spolupráci se sládkem Plzeňského Prazdroje.

Představení piva Prior a Městského pivovaru Domažlice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Původně vše začalo zprávou domažlické sládkové na sociální síti pivovaru, kde nadnesla, že by uvařila pivo Prior, ale že to nepůjde. A této zprávy si všimli v Plzeňském Prazdroji, který vlastní značku Prior, a řekli, že by to šlo, a tak se začala rozvíjet spolupráce. Jejím výsledkem je znovuobnovené pivo Prior.

„Pivo Prior je nyní v červnu součástí Volby sládků. Jde o program, kdy vaříme pro naše hospody každý měsíc jeden nový speciál. Nyní jde o Prior a máme tu čest ho vařit společně s domažlickým pivovarem a není to náhoda, že tomu tak je. Prior je možná pivo s nejdelší historií, které se ve Volbě sládků objevilo. V Domažlicích vykutali recepturu na Prior, pšeničné pivo, které se vařilo tady v Domažlicích před třiceti lety,“ vysvětluje manažer Volby sládků Plzeňského Prazdroje Tomáš Drahoňovský.

„Náš sládek Tomáš Pokorný společně s domažlickou sládkovou Janou Müllerovou promysleli, jak recepturu přizpůsobit pro dnešek a jak nabídnout pivo široké veřejnosti. Domažlický pivovar v 90. letech spadal pod Plzeňský Prazdroj a je nám ctí, že s ním můžeme spolupracovat a oslavit to Priorem,“ říká.

Městský pivovar Domažlice oslaví letos tři roky od znovuotevření, ale pivo Prior se v něm vařilo mezi lety 1991 až 1996. „Já bych chtěla poděkovat bývalému sládkovi Miroslavu Sekorovi a bývalému řediteli pivovaru Jaroslavu Lstibůrkovi, díky nimž se nám podařilo získat recepturu a technologický postup na výrobu Prioru. Uvařili jsme identické pivo a dá se říci, že jsme použili pouze jeden jiný chmel. Prior je pšeničné nefiltrované pivo, původně bylo kvasnicové, kdy se do lahví přidávaly kvasinky a dokvašovalo v lahvích, ale to my dnes neděláme. Současný Prior je spíše do německého stylu pšenic, což je dobře, jelikož jsme na hranicích s Bavorskem,“ popsala sládková Jana Müllerová.

Svrchně kvašený pšeničný nefiltr se připravuje ze tří druhů sladu – pšeničného, plzeňského a karamelového. K chmelení sládci použili odrůdy Vital a Žatecký poloraný červeňák, které pivu dodávají příjemnou hořkost a chmelové aroma. Hořkost je nižší, pohybuje se kolem 14 IBU, díky čemuž tato piva vyhledává mnoho milovnic piva z řad dam. Protože jde o nefiltrované pivo, je mu vlastní vyšší zákal.

Pivo Prior můžete i porovnat, jelikož princip Volby sládků je v tom, že piva se vaří dvě, jedno v domácím pivovaru a druhé dle samého receptu v Plzeňském Prazdroji, ve Velkých Popovicích. Lidé tak mohou i porovnat, zda jsou chutě totožné.