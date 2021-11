Firma Vánoční ozdoby, DUV-družstvo ze Dvora Králové nad Labem, neměla jinou možnost, finanční ztráta byla obrovská a zachovat provoz by bylo podnikatelskou sebevraždou. Za vším stojí pandemie, kvůli které poklesl objem zahraničních zakázek, ale na poklesu zakázek se podepsala i konkurence výrobků z plastu a levných ozdob z Číny.

Avšak zázraky se dějí nejen o Vánocích. Objekt zakoupil podnikatel Václav Šmejkal, který se rozhodl ponechat v budově prodejnu, která bude kvalitní foukané a ručně malované výrobky nabízet zákazníkům celoročně. "V tomto kraji jsem se narodil a Horní Bradlo bylo vždycky s vánočními ozdobami spojeno. Nemohl jsem se smířit s tím, že všechno skončí," řekl podnikatel, který vlastní v nedalekých Nasavrkách firmu zaměřenou na výrobu plotů a železářství.

Ve výrobě vánočních ozdob nově pokračuje výrobna v nedalekém Mrákotíně:

Budova najde využití - stanou se z ní sklady. Příliš vábně nevypadá a časem do ní bude nutné investovat. Ale vnitřní prostory s prodejnou vánočních ozdob v prvním patře jsou v dobrém stavu a už tento týden ve čtvrtek do nich budou moci vstoupit první návštěvníci.

Obchod je připraven, nový majitel souhlasí i se zpřístupněním přilehlé skály Bradlo a uvažuje o muzeu sklářství ve Vilemínině huti.

"Jsme velmi rádi, že se pan Šmejkal rozhodl obchod zachovat, lidé stále telefonují a ptají se, kdy bude otevřeno," uvedla Regina Jáklová, místopředsedkyně královédvorského družstva Vánoční ozdoby, DUV. Právě odtud budou do Horního Bradla dováženy ručně vyráběné a malované ozdoby, které si získaly věhlas po celém světě.

K areálu ale patří i rarita, sklářská huť postavená v šedesátých letech 19. století. Na počest kněžny Auerspergové nese jméno „Vilemínina huť“. Krásná historická stavba s dřevěným štítem stojí v blízkosti skála zvaná Bradlo. Právě od tohoto kamene je odvozen název Horní Bradlo. V minulosti existoval ještě jeden skalní útvar kdesi ve směru na Travnou s přízviskem "dolní".

Nový vlastník areálu je velmi nakloněn záměru obce, která by chtěla skálu u Vilemíniny hutě zpřístupnit veřejnosti. "Rádi bychom prostor vyčistili a zpřístupnili všem, výhled na Chrudimku ze skalního útvaru je opravdu nádherný. Naše představa je zprůchodnit přístup a kvůli bezpečnosti návštěvníků tam umístit přírodní estetický plůtek. Informační tabule by mohly příchozí seznámit s historií sklárny a výroby vánočních ozdob," přiblížil plány starosta Horního Bradla Radislav Kumpan. Toho, že nový vlastník areálu ponechal prodejnu vánočních ozdob tak, jak bývala, si velmi cení. "Jsem rád. Pro naši obec je to jedině dobře," poznamenal.

Václav Šmejkal nyní přemýšlí, jak Vilemíninu huť využít do budoucna. Dům by mohl sloužit jako penzion, ale nabízí se i muzeum sklářství. Tento nápad by vedení obce uvítalo. "Rádi bychom s tím pomohli. V minulosti jsme pořádali výstavy skla a ozdob, které nám ochotně občané zapůjčili, bylo to v našich obecních prostorách. V tomto historickém objektu by bylo muzeum přímo ideální," dodal starosta Kumpan.

Sklářství má v Horním Bradle dlouholetou tradici. Vánoční ozdoby se tu pro družstvo sídlící ve Dvoře Králové nad Labem foukaly od roku 1946. Předtím sklárna vyráběla olovnaté sklo, ale i korálkové ozdoby.