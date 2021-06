Kolínský závod se už zapojil do projektu TNGA přípravou výroby nové Toyoty Yaris. Chystaný nový model v segmentu A bude využívat podvozkovou platformu GA-B, a stane se tak už druhým modelem TNGA vyráběným v České republice.

„Nový model segmentu A je ve všech ohledech – od vývoje po výrobu – vozem evropským. To je v souladu s úsilím firmy rozšiřovat výrobní aktivity v Evropě a rovněž s nedávným oznámením, že Toyota plánuje zvýšit do roku 2025 své prodeje v Evropě na 1,5 milionu vozů,“ uvedl mluvčí Tomáš Paroubek.

„Jsme přesvědčeni, že tento model bude výrazně přispívat k růstu Toyoty na evropském trhu – to plně odpovídá našemu zapojení do tohoto regionu. Zároveň to bude dostupný vůz, který k naší značce přivede zákazníky segmentu A. Bude vyráběn na stejné platformě jako Yaris a Yaris Cross, což nám přinese úspory z rozsahu – tento aspekt je pro výrobu malých aut zásadní,“ řekl Marvin Cooke, výkonný viceprezident, Toyota Motor Europe.