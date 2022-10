V loňském roce plesy padly. Letos maturantky přichází a róby zamlouvají

Maturantky nyní přichází do jindřichohradeckého svatebního salonu vybírat šaty. Společenská sezona je totiž za dveřmi. Respekt ale prý mají zájemkyně z toho, co nastane po podzimních volbách. V těchto dnech do velké půjčovny také nahlíží ženy, které plánují svatbu.

Jindřichohradecký svatební salon navštěvují v těchto dnech budoucí nevěsty i maturantky. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Svatební už měla před covidem zamluvené paní Petra Strnadová, včera se přišla na ně podívat, jestli se jí budou zamlouvat i po takové době. „Na konci května příštího roku se budu vdávat. Odkládali jsme sňatek kvůli covidu. Šaty mám vybrané rok a půl. Teď jsem ve fázi rozhodování, ale vypadá to, že u nich zůstanu,“ zmínila v salonu žena, která se bude vdávat podruhé. Majitelka půjčovny Petra Boukalová zmínila, že na maturantky čeká nová loňská kolekce. Po pachateli, který kradl na městské plovárně, pátrají policisté „Letos mám krásné šaty, maturantky mají z čeho vybírat, nakoupila jsem loni celou kolekci a žádný ples se neuskutečnil. Slečny obléknou tedy neokoukané,“ říká paní, která šaty půjčuje osmnáct let a čtvrtým rokem je majitelkou salonu. „Už i tenhle velký prostor je nám malý. Šaty prodává to, když je máte na figurínách. Jsou tu dovezené z Itálie, Francie a Anglie,“ ukazuje na svatební. Doba covidu byla pro Petru Boukalovou dlouhá. „Svatby povolené byly, ale nevěsty přicházet vybírat šaty nemohly. Zisky nebyly. Nyní se půjčování rozběhlo, mám hodně co dělat. Loňský rok byl jeden z nejhorších. Teď se to otočilo. Lidé už mají zájem se brát,“ srovnává období. Vlastníma rukama jen pro ty nejmenší Budoucí nevěsty se mohou těšit zřejmě od listopadu na novou kolekci pro příští rok. „Když mi žena řekne u dveří svou představu co chce, odchází v jiných. Každý je musí totiž vyzkoušet,“ míní dámská krejčí. Šije už jen pro malé. „Strašně ráda bych šila, ale to by den musel mít 48 hodin. Stíhám jen dětské šaty. Ty na přijímání nebo pro drůžičky,“ vytahuje skvostné kousky.

