„Jedná se o velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Lysá nad Labem má celorepublikově rovněž velmi vysoký podíl čerpaných dotací na celkových příjmech města,“ doplnil Pavlát.

Dostatečné finanční prostředky věnuje radnice především do oblasti sportu a veřejné dopravy.

„Takového ocenění, jako je první místo v celé republice, si velmi vážím a za město si ho vážíme všichni. Vím, že to není zadarmo, naše město hodně investuje, v našem městě chtějí lidé bydlet. Realizujeme hodně složitých investic do budoucnosti, do dopravní infrastruktury, do škol, to znamená do našich dětí. To je vlastně to nejcennější, co máme. Investujeme do sportu, stavíme sportovní halu a máme připraveny další projekty,“ říká starosta vítězné Lysé nad Labem Karel Otava.

Uspěl i Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Bronzové souměstí dosáhlo velmi dobrého výsledku v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů.

„V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, který může těžit z výborné dopravní dostupnosti, je vysoce nadprůměrný počet právnických osob v přepočtu na obyvatele. Radnice se může pochlubit nulovými náklady na dluhovou službu a také velmi nízkou daní z nemovitosti. Dobrým příslibem pro rozvoj podnikatelského prostředí i do budoucna je nárůst počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva,“ uvedl Pavlát.

Dobře si vedla i další středočeská města. Na 4. místě se umístily Říčany, na 8. místě Beroun a 10. příčku obsadila Mladá Boleslav.

Srovnávací výzkum zpracovává již patnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech 205 obcích s rozšířenou působností v České republice.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2021



1. Lysá nad Labem

2. Brno

3. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

4. Říčany

5. Pardubice

6. Nová Paka

7. Hradec Králové

8. Beroun

9. Světlá nad Sázavou

10. Mladá Boleslav

11. Plzeň

12. Olomouc

13. Slavkov u Brna

14. Humpolec

15. Zlín