Plnička bude situována nedaleko už existující plničky CNG v průmyslové části Dolních Vítkovic, u vjezdu do výrobních areálů. Projekt už vzniká a k plnění vodíku do osobních automobilů bude zařízení připraveno v lednu 2022. Vítkovice dodají stavební části a zajistí hlavní technologii.

Území, které Vítkovice „osidlují“ novým životem a technologiemi, sahá od Nové Karoliny až po haldy Hrabová a Hrabůvka. Právě tady, na rekultivované ploše o rozloze přes 100 hektarů časem vznikne také ambiciózní vodíkové město H2 District. Vodíková plnička pro bezemisní dopravu a nové alternativní energetické systémy by se tedy měly v budoucnu objevit i tam.

Současně s projektem na výstavbu plničky vodíku připravují Vítkovice také plnicí stanici kyslíku. I ta by měla být postavena na průmyslových pozemcích na začátku příštího roku. Sloužit bude pro plnění kyslíkových kompletů, které se využívají pro tzv. oxygenoterapii při sportu, ve welness i estetické medicíně.

Plnící stanice vodíku zapadá do této nové strategie společnosti. „Už nějakou dobu realizujeme rozsáhlé developerské projekty na svém majetku. Vedle toho připravujeme využití obnovitelných zdrojů energií, včetně fotovoltaiky, tepelných čerpadel nebo lokálních nízkoemisních topidel. V plánu je také centrum technických plynů a technologie pro maximální využití podzemních i dešťových vod pro provozní účely,“ doplnil Broskevič s tím, že vše je součástí služeb, které budou Vítkovice dlouhodobě poskytovat.

Ta se za posledních několik let po rozsáhlé transformaci odklonila od strojírenské výroby a soustředí se na správu majetkových podílů, reality development a s tím související dodavatelské, energetické, IT a další služby.

„Plničku naistalujeme do konce roku, pak zahájíme zkušební provoz. Už jsme se také dohodli s Cylinders Holding jako dodavatelem skladovacích systémů vodíku. Všechno bychom chtěli mít hotovo na jaře příštího roku,“ uvedl předseda představenstva akciové společnosti Vítkovice Rodan Broskevič.

