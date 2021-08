„Jako největší česká hotelová síť stavíme naši péči na třech základních pilířích – radost, bezstarostnost a rozmanitost. Jdeme s dobou a sledujeme nové trendy. Naší absolutní prioritou je péče o naše hosty a zaměstnance. V momentě, kdy nějaká technologická novinka ulehčí práci našim lidem tak, aby se mohli více věnovat hostům, je to pro nás velmi zajímavé. S nápadem na robotickou servírku přišel nás šéfkuchař Jan Hruška, který tyto technologické trendy sleduje,“ řekl zástupce ředitele hotelu Horizont Milan Vyskočil.

Přiznává, že jde také o atrakci pro návštěvníky, protože jde o novinku, která není ještě moc k vidění. Ale hlavně jde o reálnou pomoc pracovníkům na place.

„Již nyní existuje několik typů robotů, my máme základního pro roznos nápojů a jídel, využíváme jej ale například i pro úklid stolů. Robot zná celý prostor lobby baru a restaurace, zná všechny stoly. Pro číšníky je výraznou pomocí v momentě, kdy se jim v krátkém čase naplní restaurace a sejde více objednávek. Potom nastupuje robot, který rozváží pití i pokrmy a zkracuje čekací dobu na objednávku a šetří čas a síly našim lidem. Velkou pomocí je také při úklidu nádobí ze stolů, kdy číšník unese jeden tác, ale robot uveze tři.“ popsal Vyskočil s tím, že hosté na nového pomocníka reagují pobaveně a hodně lidí si přímo vyžádá, aby jim přivezl objednávku robot. Zábavné je to i pro děti, protože robotická servírka i povídá.

Více robotů

Zřejmě ale nepůjde o jediného robota, kterého bude možné v šumavském hotelu potkat, přemýšlí i o úklidovém. „Do budoucna chceme automatizovat co nejvíce manuálních prací a odlehčit našim zaměstnancům, někteří číšníci mají v nohách i 30 km denně. Chceme, aby ušetřenou energii a čas věnovali hostům. Plánujeme výhledově více robotů nejenom do restaurace a baru. Roboti opravdu pomáhají, naši zaměstnanci i hosté si je oblíbili téměř ihned.“ řekl zástupce ředitele.

Kdo by si chtěl takového pomocníka do restaurace pořídit, vyjde na 350 tisíc korun. Vydrží na jedno nabití osm hodin. Výhodou je, že když mu někdo vstoupí do cesty, tak díky kamerám vše zaznamená a nenarazí, ale ani nevylije vezoucí nápoje. Během týdenního užívání nezaznamenali žádné nevýhody. Jediné, co nejde, je hýbat se stoly. To by se musel robot znovu přeprogramovat. „V žádném případě ovšem nechceme nahrazovat lidi roboty, lidský úsměv nebo empatii robot nenahradí,“ dodal na závěr Vyskočil.