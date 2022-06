K aktuální situaci ve stavebnictví se vyjadřuje vždy v této roční době, protože právě v květnu se konají Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje. Letos jeho slova ale příliš optimistická nebyla. "Situace na trhu ve stavebnictví je velmi složitá, není stabilní. Některé materiály vůbec nejsou k dispozici, zdražuje se. Ale stále se staví. Připomíná to krizi z let 2008, 2009. Ten scénář je hodně podobný, je ale dramatičtější, a vývoj může být mnohem horší. Tak těžké období opravdu nikdo z nás nečekal. Daleko výhodnější a efektivnější je nyní už zahájené projekty dostavět, než stavbu zastavit. Zatím to ještě jde, ale ochlazení očekáváme, a to zřejmě už v letošní druhé polovině roku," komentoval situaci Borýsek.